A finales del 2021, Spencer Elden, mejor conocido como el “Bebé Nirvana”, decidió presentar una demanda por pornografía infantil contra el disco “Nervemind”, donde aparece una fotografía suya a la corta de edad de cuatro meses, desnudo, flotando en el agua y con la mirada fija en un billete de un dólar.

De acuerdo con Elden, de ahora 30 años, esta imagen fue usada sin el consentimiento de sus padres, además de que significó graves daños psicológicos para él, pues aseguró haber sido víctima de “explotación comercial de imágenes de pornografía infantil”, por lo que pedía la cantidad de 150 mil dólares por daños a prejuicios a cada una de las 15 personas a las que denunció, entre las que se encontraban los integrantes de la banda, Courtney Love (viuda de Kurt Cobain) y el fotógrafo Kirk Weddle.

Ahora, y tras varios meses de investigaciones, un juez del estado de California optó por desestimar el caso, y entre los argumentos que se dieron para llegar a dicha resolución fue que el delito ya había prescrito, según revelaron varios medios estadounidenses.

Además, dieron a conocer que los abogados de la defensa tiraron por la borda todas y cada una de las acusaciones del “Bebé Nirvana”, pues si bien éste dijo haber sido traumatizado, durante tres décadas gozó de la fama de haber aparecido en la portada de unos de los discos más icónicos del rock: Ha vuelto a hacer la foto por dinero muchas veces; se ha tatuado el título del álbum 'Nevermind' en el pecho, ha autografiado copias del álbum para venderlas en eBay y usó ese enlace para tratar de coquetear con mujeres".



Para los 25 años del disco, Elden decidió recrear la icónica imagen Foto: Especial

Incluso, consideraron absurdos los cargos por pornografía y retomaron una entrevista que el sujeto concedió al periódico “The Guradian”, en la que detallaba que la fotografía en cuestión había traído muchas oportunidades a su vida: “Es algo extraño ser parte de una imagen tan culturalmente icónica. Pero siempre ha sido algo positivo y me ha abierto las puertas”, dijo en ese entonces.

“Nevermind” es uno de los discos más exitosos de la desaparecida agrupación, con temas como “Smeel like teen spirit”, “Come as You are”, “In Bloom” y “Endless, Nameless” logró vender más de 30 millones de copias alrededor del mundo, convirtiéndose en un referente para la música, incluso hasta el día de hoy.

Con información de AFP

