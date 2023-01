Desde Teotihuacán, Valeria Cuevas presume su belleza y enamora a todos

“Soy mejor persona cuando me gusta mi outfit”, escribió Valeria Cuevas hace unos días en su cuenta de Instagram, al compartir con sus seguidores de las redes sociales un look sport chic en San Antonio, Texas. Allí se vio a la cantante de regional radiante, con un enterizo estampado con dibujos de líneas gruesas onduladas.

No caben dudas de que la hija de Aída Cuevas es una de las jóvenes artistas más talentosas del país y también de las más hermosas. Así se lo hacen saber sus fans, que en cada publicación de Instagram, no cesan de dejarle comentarios positivos acerca de sus looks.

“Sábado de turistear en tren”, fue el epígrafe que escribió Valeria Cuevas en una publicación que hizo en Instagram, donde la siguen más de 108 mil personas. Allí se pudo ver a la hija de “La Reina del Mariachi” posando en algunos sitios de la zona arqueológica de Teotihuacán.



El look street style elegido por Valeria. Fuente: Instagram @soyvaleriacuevas

La cantante ha cosechado casi mil “Me gusta” en 24 horas y varios comentarios de buenos deseos y de elogio. “Preciosa”, “Quisiera ser tren, pa’ salir en tus fotos”, “Que hermosa”, “Que bonitas fotos”, “Hermosura de mujer” y “Eres muy bonita”, han sido algunos comentarios de halago para Valeria.



Valeria posó sonriente en Teotihuacán. Fuente: Instagram @soyvaleriacuevas

En la secuencia de fotografías compartidas por la intérprete de “Las Traicionadas”, el sencillo que lanzó en 2021, se la puede ver posando con un outfit compuesto por jeans claros rasgados en las rodillas, una camisa blanca y unos tenis de color rojo. La artista de 26 años, además, portó su cabello recogido en una coleta, algo que le permitió lucir las finas cadenas de su cuello y unos pequeños aretes.