Descubre la canción de Shakira que es la favorita de la nieta de Lady Di, Charlotte

El pasado Jueves 8 de septiembre nos enteramos del trágico fallecimiento de la Reina Isabel II del Reino Unido, y desde aquel momento no hemos hecho otra cosa que conocer diversas anécdotas de ella y de algunos de los miembros de su familia, como por ejemplo la princesa Charlotte.

Recientemente se conoció que su bisnieta, la princesa Charlotte (hija del príncipe William y de Kate Middleton, los nuevos príncipe y princesa de Gales) es una gran fanática de la cantante colombiana Shakira.

Shakira todavía no ha conocido en persona a la princesa Charlotte, pero sí ha tenido algunas conversaciones con el príncipe William, su padre, con quien en octubre del 2020 realizaron una transmisión en conjunto a través de Instagram para hablar sobre el cambio climático y organizar un consejo que ayudará a combatirlo.

I’m so pleased you like my music Princess Charlotte! ❣️https://t.co/Ttx6K514iQ

— Shakira (@shakira) December 5, 2021