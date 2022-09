Descubre a Douglas, el guapo hermano menor de Brad Pitt

Brad Pitt es sin dudas uno de los actores y productores más talentosos y queridos de Hollywood. El artista ha formado parte de películas como "Seven", "Once Upon a Time...In Hollywood", "Bullet Train", entre muchas otras más.

La ex pareja de Angelina Jolie y de Jennifer Aniston siempre intentó mantener su vida privada alejada de la prensa, a pesar de gozar de fama internacional. Pero, recientemente se han difundido algunas imágenes de Douglas, el hermano menor de Brad Pitt y las redes sociales se revolucionaron.

Brad Pitt es hijo de una secretaria escolar y de un empresario que posee una fábrica de camiones. El actor se crió en un hogar de Oklahoma junto con 2 hermanos, siendo Brad el mayor de los tres.

¿A qué se dedica el hermano de Brad Pitt?

Brad Pitt es el único de la familia que se dedicó a la actuación. El actor comenzó estudiando periodismo y publicidad en la universidad, pero abandonó los estudios para dedicarse a la actuación.



Foto: La familia Pitt. Fuente: Twitter @showmundialshow

Mientras tanto, Douglas Pitt, el hermano de Brad, eligió los negocios como su gran pasión. Actualmente es el dueño de Pitt Development Group, una compañía que desarrolla consultorios médicos. Además trabaja junto a su hermano en algunos proyectos y fundaciones como "Care To Learn", una organización benéfica que ayuda a niños africanos que viven en comunidades vulnerables.



Foto: Brad Pitt con su padre y su hermano Douglas. Fuente: Twitter @showmundialshow

Además, Douglas Pitt está casado con Lisa y juntos tienen 3 hijos: Landon, Sydney y Reagan. Incluso Douglas intenta manetner un estilo de vida más tranquilo, a comparación de su hermano Brad, pero siempre que puede lo acompaña a las presentaciones de las películas que el actor tiene en Hollywood. Douglas también fue homenajeado con un Premio al Liderazgo Humanitario por todo su trabajo filantrópico. Además, es miembro de la junta de WorldServe International, y tiene un total compromiso en llevar aguas a las comunidades más necesitadas.