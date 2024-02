“Desaparecer del todo”, un thriller sobre el horror de perder los sentidos

El día que Luis Javier Henaine llegó, junto con su equipo creativo, a un ejido del Ajusco, encontró restos de un ritual mágico, en donde había velas y artefactos esotéricos.

El equipo siguió avanzando y llegó a otro sitio en el que había varias bolsas negras llenas de botellas de plástico y cristal, en cuyo interior estaban fotografías y papelitos con cosas escritas en ellos.

“Además había velas, como huesos por ahí y sangre y muchos zapatos, ropa interior, amarres. Me saqué de onda y pregunté si de verdad filmaríamos ahí”, narra.

Al final, debido a su look, el lugar y su energía se utilizaron como locación para algunas escenas de la película de terror Desaparecer por completo, que llega a salas este fin de semana.

Protagonizada por Harold Torres, la cinta cuenta la vida de Santiago, un fotógrafo de nota roja que no escucha las advertencias policiales de no entrar a una escena del crimen, porque sería perturbador.

Cuando llega toma las imágenes de rutina, pero conforme pasan los días, una enfermedad que lo hace perder los sentidos, lo hace cuestionarse sobre su cordura.

Con ella, Luis Javier Henaine rompe la filmografía de comedia que lo ha dado a conocer: Tiempos felices y Solteras.

“Siempre he tenido la duda de qué pasa si no escucho, si no veo o si pierdo el gusto y eso fue me llamó la atención desde un inicio. El personaje además tiene su vida en pausa por sus ambiciones artísticas y profesionales”, comenta Henaine.

El Mercado de Sonora, Xochimilco y el Hospital de Jesús fueron algunos de los sitios ocupados como locación del largometraje competidor en el pasado Festival Internacional de Cine de Morelia, donde cosechó críticas favorables.

Harold, el actor, quien se sintió cómodo en el género, comenta:

“Es un thriller que aborda cuestiones paranormales. Es de preguntarse si se cree o no, de confrontar, de ver qué pasa”.

Tete Espinoza, Fermín Martínez, Vicky Araico y José Manuel Poncelis integran el elenco.