Denise Rosenthal, la cantante chilena que mostró sus senos y desafió la alfombra roja

El look que Denise Rosenthal utilizó en la noche de los Premios Musa alborotó las redes sociales, pues la cantante de 32 años apareció en la alfombra roja con los senos al descubierto.

Con un blazer y el presimiendo el torso densudo, la cantante que fue galardonada esa noche, generó varios comentarios que criticaron su atrevido look que también fue cuestionado por el canal Chilevisión, donde Denise se defendió y lamentó las críticas.

"Yo creo que la gente no está acostumbrada a estas performances, porque igual el espacio daba (para hacerlo), una alfombra roja, y eso se ve en cualquier alfombra roja del resto del mundo", expresó, y dijo que la alfombra roja precisamente "es un espacio para jugar, para expresarse".

Para Denise Rosenthal, quedarse a leer los comentarios de odio no es una opción, y cuestionó el hecho de que muchas personas no estén acostumbradas a algo tan natural como el cuerpo humano.

"Qué voy a hacer, ¿me voy a quedar leyendo los comentarios malos, que tiene las tetas caídas?, ¿que cómo se le ocurre?, puras cuestiones que son mala onda. La gente no está acostumbrada a la naturaleza del ser humano; hay que naturalizarlo", dijo.

El look de Denise Rosenthal

Denise Rosenthal posteó un mensaje para compañar las fotos del día que usó su polémico look, en el que enfatizó que soñaba con el día en el que ser libre no generara controversia.

"Sueño con el día en que la libertad de expresarse no sea algo que genere una controversia, en que mantengamos el foco en las cosas constructivas, y en el que el respeto artístico no se vea determinado por lo que use o no use", se lee.

