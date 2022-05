Deleitan a mamás Estela Núñez y Jorge Muñiz con concierto

Estela Núñez y Jorge Muñiz deleitaron a las mamás este 10 de mayo con una noche musical en el Teatro Metropolitan, donde además de platicar y hacer bromas, cantaron a todo pulmón y seguramente hicieron que gran parte del público volviera con un poco de carraspera a casa.

El primero en aparecer en el escenario fue Coque, con canciones como "Un hombre normal" y "Casi siempre estoy pensando en ti". Entre cada pieza se dio la oportunidad de platicar un poquito con el público.

"Este día tan especial, qué regalo es para este servidor el poder compartir este escenario con una gran estrella (Estela Núñez), con una mujer que ha viajado, caminado y que me permite compartir con ella este escenario en este día de las madres. La vamos a pasar de rechupete hasta las cinco de la mañana", señaló.

"No prometas lo que no será" y "Sabor a mí también sonaron en el lugar".

Poco después de las nueve, cuando estaba empezando otra canción, llegó un grupo de personas cuyos asientos estaban en primera fila, por lo que fueron vistos por Coque, quien detuvo la canción para preguntarles.

"¿Apenas están llegando? ¡Entonces vamos a empezar de nuevo el show!", los demás comenzaron a reír y el mismo Coque también, les dijo que era broma y les dio la bienvenida y siguió cantando.

“¡Te amo Coque!" gritó una mujer en las gradas, la misma que cuando apareció Alexis Muñiz, hijo del artista, volvió a gritar pero ya no su amor por el cantante sino por su hijo y cambio el te amo por el "¡Suegro!".

Estela apareció a después de las nueve generando aplausos y gritos en el teatro. Después de saludar al público confesó que venía un poco ronca.

"Después de toda esta tragedia que nos ha pasado me encerré en una jaula para no salir, y después de tanto tiempo sin cantar (me pasó) como dicen por ahí, que músculo que no se usa se atrofia, y yo estoy atrofiada amigos, (pero) es un placer estar aquí, y más por ser este día tan especial, que debería ser todo el año", dijo a los asistentes, quienes le echaron porras aplaudiendo.

"¿Te acuerdas?“,"Por amores como tú", "La Paloma" y "Con las manos vacías" fueron parte de su repertorio.

"¡Ora sí que está a toda madre todo esto!" gritó durante su concierto, y agregó "¡Arriba las mujeres!" poco antes de dar paso a "Una lágrima".

A petición del público cantó "Ódiame" y "Nunca más podré olvidarte".

"Esta canción sí, ya a mi edad es como tener un hijo, te cuesta un chorro de trabajo, a ver qué tal nos sale", dijo al cantar "Vivir sin ti".

Para que la celebración estuviera completa, la artista invitó a pasar al mariachi y entonaron la "Serenata Huasteca", "No volveré", "Rebozo del Mayab", "Un mundo raro" entre otras piezas que fueron el complemento perfecto para la noche. Ya en la recta final cantó las mañanitas a las mamás y agradeció haber celebrado allí este 10 de mayo.

