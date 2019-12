Del reggaetón, el sonido es lo mejor: Milky Chance

Milky Chance, banda alemana de rock, opina que lo mejor que tiene el reggaetón es el ritmo y el beat que, de acuerdo con ellos, es contagioso y se queda en la cabeza de quienes lo escuchan.

“El sonido del reggaetón es lo mejor, está la canción de ‘Despacito’, estaba en todos lados, en la radio, es padre que tienen diferentes ritmos básicos, es muy popular, es refrescante en la música, se me quedó en la cabeza por varios días. Me gusta el ritmo, pero no necesariamente es un género que me encante, no es mi tipo de música, pero sí es ritmo muy distinto a los demás”, dice Clemens Rehbein, vocalista de la banda.

La agrupación considera que lo que ha hecho tan popular el género urbano es que el ritmo pone a bailar a las personas que lo escuchan.

“Nosotros amamos los ritmos latinoamericanos, creo que el ritmo y los movimientos son muy importantes dentro de la música porque, quien ama la música, ama bailar, creo que lo que hace especial a la música latina es eso, hace mover a las personas a través de sus notas.”, explica Phillip Dausch, integrante de Milky Chance.

Rehbein menciona que, si bien se escucha en Europa, para él el reggaetón es un fenómeno en todo el mundo, pero que, a pesar de ello, en países como México, existen diversos géneros de música y todos tienen un público.

“No conocemos el contexto musical de México, pero en este país hay un gran número y tipos de ritmos, el reggaetón no es el único género, las personas deciden que escuchar, hay muchos tipos de música”, platica el intérprete de “Stolen dance”.

“Es muy subjetivo, la música, sin importar el género siempre tiene alguien que la escuche, otros estarán en contra, pero no conocemos todo de la cultura del reggaetón porque no venimos de ahí, como ritmo, nos gusta”, agrega Dausch.

Milky Chance estrenó un video musical de la canción “Oh, mama”, sencillo de su último álbum Mind the moon, además la banda forma parte del cartel del Vive Latino 2020 que se llevará a cabo el próximo 14 y 15 de marzo.

La banda también se presentará en la siguiente edición del festival musical Pa’l Norte.