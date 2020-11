Decepciona a Michel Franco desdén por "Nuevo orden" 

La decepción de Michel Franco no pudo ser mayor al no ver "Nuevo orden" como la película mexicana que buscará postularse al Oscar; si bien hubo un esfuerzo enorme para levantarla y está ganando premios, nos cuentan que un factor que no le ayudó a sumar votos en la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas son los señalamientos en torno a que el filme es clasista y racista, algo con lo que los integrantes de la AMACC no estaban muy dispuestos a lidiar.



Las Higareda tienen su doble en Brasil

Dicen que todas las personas tienen su doble y parece que las hermanas Higareda, Martha y Miriam, la tienen en Brasil. La actriz carioca Taina Muller, protagonista de la serie "Buenos días Verónica", podría pasar como una de ellas sin problemas. De hecho sería la mayor, pues nació en el 82, un año antes que la protagonista de Cásese quien pueda.





López Tarso ya tiene premio de Feratum

La pandemia cambia toda mecánica e Ignacio López Tarso ya cuenta con el premio físico que le dará Feratum este fin de semana, por los 60 años de vida de la cinta "Macario". La idea era que fuera presencial, pero evidentemente por la edad y por seguridad, el histrión no sale de casa. Pero ya adorna una de sus repisas y ha enviado un mensaje de agradecimiento, que será dado a conocer en estos días por parte del festival de cine de género.



al