De regresar a “Aventurera”, Maribel Guardia quiere papel de Carmen Salinas

Maribel Guardia protagonizó la obra de teatro “Aventurera”, una producción de Carmen Salinas, quien falleció el 9 de diciembre de 2021, y ahora que ha trascendido que desean revivir el musical y poner el protagónico en manos de Angelique Boyer o Livia Brito, Guardia celebra que esta nueva generación entre al quite. Sobre si le gustaría volver a interpretar el personaje, comenta que sí gustaría estar de nuevo en la famosa obra, pero ahora en el papel que interpretó siempre Carmen Salinas . “Es un papel espectacular, ¿quién va llenar esos zapatos? Para mi la verdadera aventurera siempre fue Carmen, siempre mantenía esa chispa para que Aventurera estuviera en boca de todos”.



Foto: Instagram

Corey Stoll llega a Marvel pero se niega a dar detalles

El actor estadounidense Corey Stoll (“House of cards”) ya fue confirmado como parte del elenco de la nueva cinta “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”. A través del primer tráiler que se liberó, se pudo ver al villano Modok con y sin máscara, siendo Stoll quien le da vida. Esto significa el debut del actor en el universo cinematográfico de Marvel, sin embargo, cuando se le pidieron detalles sobre esta gran oportunidad, prefirió ser discreto y dejar que Disney hiciera todo el trabajo del anuncio. “No puedo hablar de eso”, dice a El Universal, confirmando su participación.



Foto: AP / Chris Pizzello, archivo

Salud de Raquel Garza termina con “Los guajolotes salvajes”

La semana pasada, el productor Morris Gilbert de manera inesperada dio por terminada la temporada de la obra “Los guajolotes salvajes”, y esto fue debido a que una condición de salud de Raquel Garza, quien formó parte del elenco, se agravó de un momento a otro; aunque el paso más lógico era buscar una suplente, Gilbert asegura que no era viable debido a que el texto es muy complejo y la nueva actriz no podría estar lista para dar funciones al siguiente fin de semana, así que prefirió dar la temporada por terminada. Si bien eso significa pérdidas, explica que Raquel no paraba de hablar en la obra y el problema de la actriz está justo en las cuerdas vocales, por lo que podría haber perdido la voz si continuaba.



Foto: Instagram

