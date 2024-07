¿De qué trata "Problemista", nueva película de Tilda Swinton?

Cuando Tilda Swinton, la maestra en "Dr. Strange" y la bruja blanca en "Las crónicas de Narnia", se pone de pelirroja y debe montar una exposición de arte para su esposo congelado criogénicamente, puede ser bueno para los migrantes.

O al menos así pasa en la película "Problemista", comedia que llega a salas comerciales, a cuyo guión dijo que sí porque la historia se le hizo importante de contar.

“Así ha sido su carrera, siempre buscando un mundo que quiera habitar y promover”, cuenta Julio Torres, el joven salvadoreño protagonista, escritor y director de la historia.

Tilda lo impulsó para que el escritor de “Saturday night live” se pusiera tras la cámara y nunca lo dejó sólo, estando de principio a fin en el proceso.

“Estaba encima de la edición, preguntaba cuándo estaban los posters y en qué países iba a salir, porque para ella las películas son tesoros también y eso es lo lindo de aceptar proyectos, que te involucras en todo”, cuenta.

El hecho es que “Problemista” es una película semiobiográfica de este artista que llegó a los 21 años a los EU para estudiar. Aquí cuenta la historia de un joven que desea fabricar juguetes, pero que para lograrlo, debe encontrar un patrocinador que le permite extender su visa y seguir en ese país.

Así es como entra el personaje de Tilda, ganadora del Oscar y el BAFTA por su trabajo en “Michael Clayton”, distinguiéndose siempre por apoyar el cine de autor.

“Es una película que nace de mi propia vida. Lo que aprendí es que lo que se vive son las semillas, los colores con que se va a pintar (una historia) y no porque algo haya pasado significa que deba estar. En este caso puse que construía juguetes el personaje porque eso me ayudaba a tener ciertos golpes de humor”, apunta Torres.

Con Saturday

Torres, dedicado especialmente al stand up, intentó sin éxito entrar a “Saturday Night Live” hace una década. Pero después, en 2016, uno de los productores le llamó para preguntarle si quería ser un escritor invitado.

Y aceptó, aunque solamente fuera por dos semanas iniciales.

“Como siempre que entras a cualquier medio nuevo, intentas imitar los ejemplos de éxito; ahí fue de mi parte querer como encontrar la fórmula, pero después dije eso no me da felicidad, no soy yo y comencé a hacer otras cosas y me extendieron el contrato a tiempo completo”, recuerda.

En la emisión permaneció hasta 2019 y fue cuando comenzó a idear “Problemista” que atrajo la atención de la compañía A-24 ("Everything, everywhere all at once") que terminó produciéndola.

Ahora a sus 37 años Torres ha decidido tomarse un descanso y escribir lo que será su próximo filme. Si volverá a dirigirlo y actuarlo, eso ya se sabrá en su momento.

