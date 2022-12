De no creer: este es el increíble significado del nuevo tatuaje de Carmen Villalobos

Carmen Villalobos se encuentra en una de las mejores etapas de su vida. La actriz ha estado estos últimos años grabando éxitos que han trascendido las fronteras de Colombia. En primer lugar, la villana Lucía Sanclemente de “Café con aroma de mujer” contribuyó a que la historia fuera tan aclamada.

En segundo lugar, “Hasta que la plata nos separe” sigue siendo furor en Netflix, tras su pésimo estreno por Telemundo en mayo del corriente año. La historia de Alejandra Maldonado y Rafael Méndez (interpretado por Sebastián Martínez) es una de las más reproducidas en la plataforma de streaming.

Carmen es una de las actrices más bellas de su país, pero también se ha consagrado como una de las más hermosas del continente. Son más de 21 millones de personas las que siguen su cuenta oficial en Instagram. Y es desde allí donde la artista comparte sus momentos más divertidos, emotivos y también las novedades con respecto a su carrera.



Carmen Villalobos sorprendió con un look muy sensual en el evento de NBC Universal pic.twitter.com/9f3dRR8jIm — ShowMundial (@ShowmundialShow) November 22, 2022

Pero esta semana, Villalobos sorprendió con una publicación que recogió todos los elogios. Más de 790 mil personas le dejaron su “Me gusta” a la secuencia de fotografías que colgó en la red social de la camarita y más de 3 mil comentarios son los que cosechó la conductora de “Escuela Imparables”.

En las imágenes publicadas se pudo ver que la exesposa de Sebastián Caicedo lució un nuevo tatuaje ubicado en un costado de su espalda. La palabra elegida para dibujarse en su piel fue “Gratitud” y el artista que lo realizó fue Billy Virviescas. "Es una palabra que me acompaña desde que despierto hasta que me duermo. Es una palabra que me identifica. Agradezco a diario y a todo momento por todo”, fue parte del epígrafe que colocó la actriz.



La talentosa artista de 39 años dejó claro por qué decidió tatuarse: "La gratitud te ayuda a seguir creciendo. Cuando eres un ser agradecido de verdad la vida se encarga de darte más en todos los aspectos".