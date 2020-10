Un nuevo Hombre de Acero está preparado para unirse a DC en la nueva serie de cortos de animación inspirados en la línea editorial "Dark Nights: Death Metal". Y es nada menos que David Hasselhoff, protagonista de "Guardianes de la bahía" y "El auto increíble" quien pondrá voz a Superman.

DC ha revelado el casting de voces de la próxima serie de cortometrajes animados inspirados en los cómics de Death Metal, que presenta la versión más rockera y diabólica de los personajes de la compañía.

Además de Hasselhoff en el papel de Último hijo de Krypton, el reparto también incluye al cantante del grupo Black Veil Brides, Andy Biersack como Batman, y a la compositora de rock gótico, doom metal y folk Chelsea Wolfe, que pondrá voz a Wonder Woman.

David Hasselhoff will voice Superman in the ‘Dark Nights: Death Metal’ short form animated series

(@thedcnation) pic.twitter.com/l12XaAfk0z

— Ghoul Vibes Nation (@GeekVibesNation) October 13, 2020