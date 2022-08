Danna Paola continúa su carrera entre éxitos y encendiendo a su público con su nueva propuesta, el lanzamiento del video del tema "XT4S1S", en el que invita a festejar a sus seguidores en una velada de fiesta.

Atrás quedó "el mundo de caramelo", ahora la sensualidad y el reventón se apoderan de Danna, quien regaló "bolsitas de éxtasis" a los asistentes a la presentación del material, el cual ya suma casi 400 mil vistas.

En conferencia de prensa, la cantante de 27 años se dijo feliz y orgullosa por la calidad de música que está haciendo en el presente: "Para mí, la música es una droga y soy adicta a ella", expresó.

Danna, que contó con varios colegas como invitados, entre ellos Daniela Rodrice, Juanpa Zurita y su novio, el músico Alex Hoyer, confesó ser una persona muy ansiosa que siempre está pensando en el futuro, por lo que los logros que ha tenido han sido parte de su esfuerzo y por no ser conformista.

Fue tajante al decir que su nuevo video rompe con todas las barreras y reglas que había impuesto ella misma en su carrera.

Mario Guzmán/EFE.

"Soy una persona que no quiere complacer a los demás si no me gusta a mi, y romper esas inseguridades y poder contarlo al mundo y que cada quién le de una interpretación como quiera" expresó.

Invitó a sus fans a vivir con éxtasis, sin temor de lo que piensen los demás, así como ella lo está haciedo.

"Experimento a un nivel sin límites mi sexualidad, la música y dejarme de preocupar con lo que dicen y es mi versión de mi mundo de caramelo de verdad".

Danna Paola se siente satisfecha y plena con el resultado del video, en el que aparece disfrutando al límite. La canción, que la artista compuso junto a su novio, es "un viaje auditivo, que tiene 117 canales de producción y muchos sonidos", de acuerdo con la intérprete.

"La palabra éxtasis es fuerte y cuando lo vives, cuando le cambias el concepto a las cosas y no ves lo negativo todo sale bien", dijo la cantante.

Danna Paola se inspira sin reggaetón

El video inicia con la protagonista y sus amigos mientras se arreglan para vivir una "noche loca", como expresa la letra, en Ciudad de México, con música y luces.

Danna escribió la canción tras pasar por "un momento bien difícil" en su vida en el que ya "no tenía ganas de hacer música".

También representa un cambio frente a su disco "K.O." con el que estuvo nominada a Latin Grammy en 2021 con éxitos urbanos como "Friend de semana" y "No bailes sola", que interpretó junto a Sebastián Yatra.

“Dije: quiero cambiar mi sonido, ya no quiero hacer urbano, ya no quiero hacer dembow porque no me define como artista. Estoy encontrando mi sonido y fue algo que tardó mucho”, expuso.

Dentro de los estilos que la han inspirado, citó el funk, el R&B, el rap y el pop icónico como el de Britney Spears y Christina Aguilera.

“Estoy empezando a abrir un poquito más mi repertorio en mi mente, dejé de escuchar reggaetón un rato y me empecé a empapar de otro tipo de cosas y de otro tipo de música, me encanta el house, me encanta el tecno, el electropop, por supuesto, que es un poco más lo que estoy experimentado ahorita", contó.

La cantante emprenderá a partir de octubre el tour “XT4S1S”, con el que recorrerá urbes mexicanas como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Veracruz, San Luis Potosí y Mérida, además de Estados Unidos y Latinoamérica, donde las fechas aún están por definirse.

La artista, que comenzó su carrera a los 5 años en telenovelas infantiles y ganó fama internacional en la serie española "Élite" de Netflix, sorprendió al agotar en minutos las entradas para el Auditorio Nacional de Ciudad de México.

“Es muy loco cuando todo lo pones en números. Yo siento mucho orgullo porque no ha sido fácil, porque sigo creyendo en mí, porque altas, bajas y momentos me han acompañado en toda mi carrera", relató.

Cuestionada sobre si la fama que ha alcanzado la hace una "princesa del pop" en México y Latinoamérica, la también actriz indicó que es un título que comparte con muchas compañeras.

“Todas dentro de la industria somos princesas del pop, y que no sea una competencia, sino una unión, y hoy me encanta estar dentro de las grandes con esas cifras, con la calidad de música que estoy haciendo”, aseveró.

