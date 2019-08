Daniela y Andrea, contra la violencia

[email protected]

Andrea Torre es mujer y es madre de una niña. Esto no le permite ser indiferente ante la situación de violencia e inseguridad que padece el género femenino en México.

“Yo tengo una hija, creo que no está padre lo que nos hacen a las mujeres y nadie hace nada. Merecemos un derecho, que nos cuiden. Somos seres humanos. No soy feminista al cien por ciento (...) pero hay que respetarnos como seres humanos, no tienen que usarnos a las mujeres como si no valiéramos nada”.

Su compañera en la comedia Una familia de diez, Daniela Luján, también opina que es hora de parar las agresiones, pues si bien ella no ha sido víctima de violencia de género, sí conoce a muchas mujeres que la han padecido.

“Hay que hacer que se escuche nuestra voz, ya se ha intentado de muchas maneras, que ningún delito en contra de las mujeres quede impune; debemos unirnos todas y también sé de muchos hombres que se unen a la causa. Se pide igualdad”, compartió.

Ambas actrices celebraron este martes el próximo estreno de las temporadas dos y tres de Una familia de diez más dos, que llegará a la barra Domingo de sofá el 25 de agosto a las 19:30 horas.

Andrea compartió que no le importaría que en el futuro la encasillen con su personaje de La Nena, porque le ha dado mucho no sólo en lo laboral sino en lo personal: esta comedia de situación la introdujo a la comedia y aquí conoció a su esposo, el productor Pedro Ortiz de Pinedo.Aunque Daniela Luján no quiere ser madre en la vida real, dice que Gaby del Valle, aunque distraída, es una mamá muy particular.

“Ya está bien grande mi ajolotito, ya es un ajolotote (Justito)”, dijo sobre su hijo en la serie.