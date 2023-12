Daniela Castro reconoce que no ha buscado ayuda, pese a que no puede superar la muerte de su padre

Desde que el padre de Daniela Castro falleció, dejo en la actriz un hueco irreemplazable, pues a poco de que se cumplan dos años de su partida, confesó que aún no acaba de asimilar que su progenitor ya no está y hasta confesó que hay momentos en que toma el celular para llamarlo, cuando cae en la cuenta de que ya no se encuentra en este mundo.

Fue el 17 de diciembre del 2021, cuando la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) dio a conocer a través de sus redes sociales que Arturo Castro Muñoz, fundador del grupo Los hermanos Castro había muerto, a tan sólo cinco días de haber cumplido los 84 años.

En ese momento, "TV Notas" publicó la versión de que aparentemente habían sido los efectos del Covid-19 que complicaron el estado de salud del músico, quien permaneció hospitalizado por varios días en los que fue intubado, sin embargo, su cuerpo no soportó el impacto de la enfermedad.

La pérdida de su padre causó un gran dolor en Daniela, quien siempre fue muy cercana a don Arturo, y a poco de que se cumpla su segundo aniversario luctuoso, la actriz confesó que no ha podido asimilar que su padre ya no está con vida.

"Yo creo que yo todavía no supero lo de mi papá, que ya va a cumplir dos años ya, el duelo me vino después no al principio, yo sigo en duelo", confió.

Castro dijo a Berenice Ortiz y a la prensa que, a pesar de que ha llorado, hay un bloqueo emocional que le ha impedido desahogarse como su dolor amerita.

Esta situación tiene su razón de ser en el año 2009, cuando su madre, la señora María Antonieta Arellano, murió, pues fue tan grande la pena que atravesó que la manera de enfrentar su partida fue escapando de sus sentimientos.

"Me cuesta mucho trabajo llorar, cuando mi mamá trascendió; murió, bloqueé tanto el dolor que ahora con mi papá me ha costado mucho trabajo, me costó trabajo, me ha costado trabajo entender que ya no está, o sea yo sigo pensando que está", se sinceró.

Este sentimiento pervive en la actriz de forma tal, que hay ocasiones en que revela que ha tratado de llamarlo por teléfono, hasta que se percata que él ya no está.

"Sí he sacado lágrimas, claro que sí, sola y con mis hijas, pero creo que todavía me falta, son duelos fuertísimos, y yo ya no tengo ni papá ni mamá, llegan esta época y dices: ´-Sí, tengo una hermosa familia, pero mis papás ya no están´", destacó.

A pesar de todo su dolor, la famosa reconoció que aún no recurre a ayuda de especialistas para enfrentar el dolor que experimenta.

"No he buscado ayuda, pero sí lo voy a hacer porque sí he tenido etapas muy fuertes", reveló.

Sin embargo, reconoció que ha encontrado consuelo en las notas de voz que su padre le enviaba por teléfono, pues las escucha constantemente, proveyéndola de paz.

Fue así que expresó que para ella, hay una vida después de la muerte, por lo que tiene la esperanza de reencontrarse con sus progenitores cuando llegué su momento de partir.

"Yo pienso que sí hay un más allá, otra plataforma después de la vida, yo sí lo creo y lo creeré hasta el día en que me vaya, espero... yo sí me quiero reencontrar con mis padres".

En ese sentido, Dani confesó que al poco tiempo de que don Arturo falleciera, su hija adoptó un perrito, a quien nombró como Lash, y la joven le ha llegado a expresar que cree en la posibilidad de que su abuelito entra en el cuerpo del cachorro, debido a los comportamientos que adopta en ciertas ocasiones.

"Ella está convencida de que, de repente, su abuelo se mete en el perrito porque, de verdad, a veces ves a la Lash que me ve llorando y va, se me pone aquí a darme de besos, ha tenido cosas que dices... yo pienso, a lo mejor estoy mal, pero bueno, el duelo uno lo vive de la mejor manera", destacó.

