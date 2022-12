Daniel Tovar rompe estereotipos sin aspavientos

No es blanco y tampoco alto; le falta cuerpo atlético y sus ojos no son azules. Si alguien lo ve en la calle, quizás no lo reconoce y pasa junto a él sin detenerse.

Pero Daniel Tovar, a sus 33 años, es de la nueva generación de actores mexicanos que, paulatinamente, se están apropiando de espacios que antes respondían mayoritariamente a un estereotipo visual.

En este año que termina se estrenaron cuatro filmes con él como personaje central: ya sea como un empresario en Mirreyes vs godínez 2 o como un galán que enamora a la española Clara Lago en Permitidos.

También fue un hombre a punto de casarse en Enfermo amor y una persona en el mundo del terror con MexZombies. En series protagonizó la comedia Todo por Lucy y también participó en la policiaca La lotería del crimen.

Por si fuera poco, siguió en pantalla siendo integrante de Backdoor y filmó Noche de bodas, junto a Ludwika Paleta.

“Nunca fue un peso para mí (el físico), pero sí sabía que no era el perfil para ciertos lugares. Cuando salí de CasAzul (escuela de actuación de Argos) pensé que sólo iba a hacer teatro”, dice a EL UNIVERSAL.

“Creo que me tocó una época muy chida, la del contenido, de las plataformas, que dieron más voces. Y a todos mis compañeros de Backdoor (como Memo Villegas, el Teniente Harina y Michelle Rodríguez) también”, comenta.

“¿Te reconocen en la calle?”, se le pregunta: “Sí, pero mucho por Skimo (serie de 2006) y por Mirreyes, es lo que más me dicen. Sí me ha pasado que luego quieren que cuente un chiste, pero bueno, en general sí soy bastante cag… en la vida”.

El problema, dice, es cuando los fans le preguntan si se acuerda de un squetche de un mesero en Backdoor: “Y yo, ¿cuál mesero? Hay algunos que hicimos hace tres años para Backdoor y apenas van saliendo por x o y, eso me pasa mucho”.

Explora otras zonas

Daniel entró a la actuación casi por accidente. Desde niño sus papás lo llevaron a talleres a fin de que no se quedara sin hacer nada en casa y después formó parte de un grupo infantil de CasAzul en el que también estaban, entre otros, Gloria Stálina (El señor de los cielos), Sofía Espinosa (Gloria) y Ricardo Polanco (Como novio de pueblo).

El cineasta Rodrigo Plá lo seleccionó para integrarse al elenco de La zona, filme que en 2007 obtuvo el León de Oro en Venecia como Ópera Prima, y después llegó Skimo.

Considera que todos los movimientos para cambiar los estereotipos son positivos, aunque la transformación le compete a toda la población. Para él, las nuevas plataformas y sus consumidores han aportado al cambio de narrativa.

“Hubo un momento en que para ser el héroe tenías que ser alto, blanco, mam… el príncipe azul, pero entonces llegó otra época del contenido y con eso el tema de la representación”.

Para 2023 se verá en pantalla como uno de los principales en A beautiful lie, serie muy esperada, basada en la novela Anna Karenina de Leon Tolstoi, encabezada por Kate del Castillo.

Será un drama en el que una mujer exitosa en el deporte debe luchar contra los estereotipos actuales y el machismo.

La comedia, el género que lo ha encumbrado, también estará presente con Bendita suegra, dirigida por Beto Gómez y Recursos humanos, historia de humor negro que se desarrolla dentro de una oficina. “No creo que sea malo el encasillamiento (en la comedia)”, asegura.

¿Hay alguna ventaja de ser conocido? “Luego pienso que me van a asaltar o a ligar (risas). La otra vez salí de ver Hasta los huesos, venía asustado y un señor me dice: ‘aaah’. Dije, ‘ya valí’. Quería una foto (risas)”.