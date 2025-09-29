Aunque Daniel Sosa se dedica a hacer reír a la gente, el comediante confiesa que hay un temor que lo acompaña cada vez que pisa el escenario o decide opinar: no quiere hablar a la ligera.

El standupero, que desde 2012 se convirtió en reconocida voz del humor en México, sabe que el escenario le da un altavoz poderoso, y con él una responsabilidad. Por eso, asegura que evita tocar ciertos temas si no los domina:

“Una de las repercusiones más grandes que me da miedo es quedar como estúpido y pendejo. No puedo hablar si no sé del tema”, confesó en entrevista.

Para el humorista de 31 años, la censura y la comedia han tenido choques evidentes en los últimos años, ejemplo de ello lo que ocurrió recientemente en EU con Jimmy Kimmel y la cancelación temporal de su Late Night.

Sin embargo, Sosa prefiere no improvisar sobre asuntos políticos, religiosos o sociales que él desconoce.

“No es mi obligación educar, pero sí es mi responsabilidad ser congruente con mis mensajes”, subrayó el comediante.

Un show de contradicciones

Daniel Sosa regresa a los escenarios con Dilema, un show que recorrerá más de 15 ciudades de México y que culminará en el Auditorio Nacional el próximo 30 de noviembre.

En él aborda las pequeñas y grandes dudas cotidianas que lo persiguen: desde elegir si decir lo que piensa o quedarse callado, hasta el reto de enfrentar la era digital y sus contradicciones.

Uno de los dilemas que también explora Sosa es el avance de la Inteligencia Artificial.

Con humor reconoció que las conversaciones con Alexa o el uso de herramientas como ChatGPT ya forman parte de la vida cotidiana, pero advierte que el abuso de estas tecnologías podría crear una brecha muy clara entre quienes se apoyan en ellas y quienes mantienen la creatividad genuina.

“Lo que siempre sobresale es el talento, la constancia y la congruencia. La gente se va a cansar de consumir demasiada IA y va a buscar algo real”.

La gira comenzará el 2 de octubre en Guadalajara, pasará por ciudades como Tijuana, Mérida, Monterrey y Puebla, antes de cerrar en el Auditorio Nacional el 30 de noviembre.

“El show es un poco sacar mi pensamiento, hablar de mi neurosis y esos dilemas. La comedia es un lubricante de la verdad”, dijo Sosa, y su objetivo es hacer reír, y dejar a la gente pensando un poco más allá del chiste.