Hace unos días, Daniel Arenas y Adamari López generaron tremenda polémica luego de que protagonizaran un inesperado beso en el programa "Hoy Día" que ambos conducen.

Aunque la escena sólo fue una recreación del encuentro que tuvieron Arturo Carmona y Aylín Mujica dentro de "La Casa de los famosos", los usuarios de redes sociales no perdonaron al protagonista de "Mi marido tiene familia" y lo consideraron como una falta de respeto, ya que Arenas tiene una relación sentimental con la modelo Daniella Álvarez.

Hasta el momento, el actor se había mantenido al margen de las críticas que ha estado recibiendo en las redes sociales; sin embargo, hace unas horas decidió romper el silencio y a través de un extenso video lamentó lo sucedido y pidió disculpas públicas a su actual pareja.



Desde septiembre del 2021 mantiene una relación con la modelo Daniella Álvarez Foto: Instagram

Arenas, en su mensaje, aclaró que sería la primera y única vez que abordaría el tema, así como que si salía a hablar es poque sentía la necesidad de hacerlo, no porque se viera obligado por alguien más. Detalló, además, que nunca estuvo planeando el beso, incluso él no tenía pensado llegar tan lejos; sin embargo no supo resolver la insistencia de sus compañeras y terminó cometiendo, lo que él considera una equivocación: "En mi mente yo dije: 'voy a librar la situación haciendo algo sin que sea el beso'. Entonces, Adamari fue actriz hasta hace un par de años, entonces lo que yo hago es que obviamente en actitud de galán me le acerco y cuando le voy a dar el beso le hago (como que se lo doy) y dije 'aquí quedó resuelto'. Así sentí yo, que se resolvía la situación. Y de repente vuelven a insistir con que se haga el beso", dijo.

Asimismo, aseguró que la presión por ser us primer día como conductor y las expectativas que tenían sus compañeros terminaron por bloquear su mente, pero inmediatamente depsués de separarse de su compañera se arrepintió: " En ese momento, no me pregunten por qué, se le ponen a pasar mil cosas por la cabeza: es mi primer día, de pronto están esperando que haga una cosa, que haga otra. Les puedo jurar que yo me bloqueé y le di un pico a Adamari. Apenas pasa esto, obviamente me doy cuenta de la reacción de todo el mundo y dije: '¿yo qué hice?'", agregó.

Daniel reconoció que fue un completo error, primero porque no estaba interpretando a ningún personaje y segundo, porque pudo haber lastimado a su novia, con quien se disculpó: "Lo pude haber resuelto de muchas maneras y me equivoqué. Me disculpo con mi pareja, porque no es justo para ella verme a mí en una posición de presentador dándole así sea un pico a alguien, entonces me disculpo porque me equivoqué".

Por último, el actor de "Teresa" destacó que siente una gran admiración y respeto, tanto por Adamari como por el resto de sus compañeras y que no tiene ninguna intención de establecer con ninguna de ellas algo más que una bonita amistad: "Quiero dejar claro que tengo una admiración y un cariño por Adamari igualito al que tengo por Penélope, igualito al que tengo por Andrea, igualito al que tengo por Chiky Bombom. Son mis compañeras de trabajo, les tengo un respeto, una admiración y nada más. Creería que con el tiempo vamos a construir una amistad, pero hasta ahí. No tengo ninguna intención de ninguna otra índole y quería aprovechar este espacio para aclararlo", finalizó.

¿Quién es Daniella, la novia del actor?

Desde septiembre del 2021, el exgalán de Televisa dio a conocer su noviazgo con Daniella Álvarez, una reconocida modelo colombiana que representó a su nación en la edición 2012 de Miss Universo.

Además de su carrera en las pasarelas, Álvarez que ha desempeñado como presentadora y activista. Es Comunicadora Social y Periodista de la Universidad del Norte de Barranquilla, especialista en Desarrollo Organizacional y Procesos Humanos.

Su vida dio un giro de 180 grados en 2020, cuando, durante una revisión médica, los doctores le desubrieron una masa anómala en el abdomen. Al principio creyeron que sería algo sencillo y Daniella entró por primera vez al quirófano, donde le fue extirpada dicha masa. Luego de esa cirugía, la modelo presentó varias complicaciones por las que fue operada cuatro veces más, la útlima de ellas para amputar parte de su pierna izquierda debido a una isquemia que terminó por destruir los nervios de la tibia y el peroné.

Pese a las adversidades, Daniella nunca perdió el ánimo y las ganas de vivir y salir adelante, a través de sus redes sociales compartió el difícil proceso al que se enfrentó para poder ponerse nuevamente en pie y posteriormente cómo aprendió a usar la protésis que le devolvió el movimiento.



Daniella es modelo y activista Foto: Instagram

