D’Alessio apoya al feminismo

Lupita D’Alessio consideró terrible lo que pasa en el país con respecto a los feminicidios.

“Apoyo el feminismo de esas mujeres guerreras que han sido abandonadas por el marido, con hijos y que han tenido que salir adelante luchando y que logran ese sueño; yo me pongo de ejemplo: tuve que irme y no tenía a dónde ir, tuve que dormir en una camioneta seis días y me pudieron matar ahí, sin embargo, gracias a Dios no me pasó”, comentó.

La cantante señaló que, aunque no está de acuerdo con las marchas, sí se considera feminista, que apoya la causa.

“Hay feminicidio, pero también han muerto hombres de parte de mujeres, vivimos tiempos difíciles, malos”, dijo.

La Leona dormida apuntó que ella no es nadie para dar consejos sobre el tema, pero como mujer sí es capaz de hacer algo desde su trinchera.

“Lo que yo puedo aportar a mi país es generar trabajo, ser una buena mamá, trabajar, salir adelante como sea posible y honradamente, uno empieza el gobierno desde casa, no el que gobierna el país”, ahondó.

En otro tema, explicó que lo que espera del futuro es que siga teniendo fuerzas para seguir haciendo música y giras.

“Primero quiero que Dios me dé vida, fuerzas, que no se olvide que ya voy para 70 años, que no está fácil, tengo una gira extensa en Estados Unidos y le pido a Dios que me dé salud para lograrlo”, expresó.

También adelantó que quiere retirarse de manera digna de la música y, al contrario de muchos artistas, ella no pretende morir en un escenario.

“Yo sí quiero descansar, no me interesa morir en el escenario, no quiero causar lástima”, informó.

La cantante promociona su álbum Aquí estoy yo y su presentación el 23 de junio en la Arena Ciudad de México con Paquita la del Barrio.