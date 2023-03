Daisy Anahy, la esposa de Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, platicó con sus seguidores sobre su tercer embarazo, el cual fue anunciado en noviembre con una emotiva sesión de fotos en las que también aparecieron los otros dos hijos de la pareja que al parecer actualmente está separada.

Las versiones de una separación se confirmaron cuando en la pasada entrega de Premios Lo Nuestro Eduin le dedicó sus galardones y mencionó la palabra "exesposa", luego, a través de un video confirmó que lo dejaron, pero que él estaba haciendo la luchita.

Luego de someterse a varias cirugías, Caz se recupera, ha regresado a hacer ejercicio y se mantiene alejado del alcohol desde hace cuatro meses, así lo presumió hace unos días en sus redes.

Los estrenos musicales siguen para Grupo Firme, y aunque Eduin ha dejado ver que anda en la depre, al mismo tiempo se alista para los próximos conciertos de la agrupación de regional mexicano, entre ellos los que darán en el Foro Sol el próximo 10 y 11 de marzo.

Daisy Anahy responde a críticas

Varios de los seguidores de la influencer la han cuestionado si sigue embarazada, pues en los contenidos que ha subido recientemente no se nota "la pancita", sin embargo, aclaró que a pesar de las especulaciones, sí está embarazada, y reveló un error que apenas puede creer.

Aunque la pareja había anunciado que esperaban a una niña, resulta que no, y lo que tendrán será un niño:

"Voy a tener niño, no sé cómo pasó, la verdad sí nos agarró de sorpresa que le hayamos hecho exámenes de ADN desde bien bebito y nos hubieran dicho que era niña, y no manches, ya tengo un montón de meses y aunque digan que me pongo almohada, y ya saben, los mitoteros, aquí lo traigo y es niño, les voy a dejar evidencia, para que vean".

Daisy se ha mantenido discreta sobre el asunto de su matrimonio, sin embargo, los cibernautas no han dejado de escribirle comentarios divididos sobre su matrimonio con Eduin, mientras que muchos la animan a que lo perdone, otros le aconsejan que no lo haga; aunque la pareja no ha hablado sobre sus asuntos como pareja, no es la primera vez que el tema de infidelidad por parte de él se hace presente.



Así se ve Daisy embarazada.

"¡Mujeron! No lo perdones no saben lo que tienen hasta que lo ven perdido". "Señora bella no haga caso a comentarios mal intencionados usted tiene la última palabra la gente nunca va estar contenta con nada solo recuerde que amor solo hay uno lo demás si te vi no me cuerdo se lee mal pero es la verdad", se leee entre los comentarios.

Algunos usuarios aseguran que el tema de la supuesta separación podría tratarse de un truco publicitario.

"Puede ser publicidad todo esto sabes... también puede ser lo que tú dices que no lo tolera por el embarazo. Pero si es por tooodas las infidelidades o por como la plata 'lo cambio', de verdad no debería regresar con él, no va a cambiar y ella ya tiene la espina de la duda, no tendrá tranquilidad y la paz no tiene precio y simplemente no se negocia con nadie. Después de tantos engaños y mentiras la fractura en una relación es muy grande ella estará siempre alerta (es posible que descuide sus hijos por eso) y él se va a cansar de los reclamos, es más sano que como adultos lo dejen hasta ahí y que trabajen en tener una buena relación como padres separados por el bienestar de los hijos y ya".



