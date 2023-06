Daisy Anahy enseñó el lujoso cuarto del bebé que espera con su ex Eduin Caz de Grupo Firme

Daisy Anahy está muy cerca de dar a luz al tercer hijo junto a Eduin Caz aunque la pareja está separada. Tras fuertes rumores de infidelidades y el fallido intento del cantante del Grupo Firme de subsanar los daños, fue él mismo quien confirmó la ruptura durante una entrega de premios.

Lo cierto es que la influencer ya estaba embarazada cuando se consumó la separación de Eduin Caz. No obstante, él estuvo presente durante el baby shower que le organizó al bebé, que se llamará Christian, aunque él se fue temprano. Mientras se espera por la noticia del nacimiento, ella mostró en las redes sociales cómo quedó el cuarto del bebé.

Hay que decir que Daisy Anahy se ha mostrado en Europa, luciendo su vientre embarazo y con un cambio de look que la lleva a lucir el cabello más rubio, lo cual ha despertado elogios en sus seguidores. Así se mostró en el video que mostró mientras filmaba el flamante cuarto que espera por su hijo.

Solamente el vestidor ocupa una parte más que amplia y está aislada de la cuna. Ya tiene colocada mucha ropa que ha recibido como obsequio además de la que ella compró por su cuenta. Las terminaciones son finísimas. El recorrido virtual que Daisy Anahy le mostró a sus seguidores dejó ver que tanto la puerta como las paredes fueron decoradas con figuras de dinosaurios. Estos animales prehistóricos también están presentes en peluches, muñecos, las colchas, incluso un mural con ilustraciones de esa temática.

“De verdad que ayer acabé súper tarde de arreglarla, por eso ya no les mostré nada, pero vean cómo quedó. Para empezar abrimos la puerta y eso miramos, luego vean esto, qué bonito, me encantó. Su cambiadorcito, una cama por si hay que quedarse a cuidarlo mientras duerme, vean su cuna, su closet ya con la ropita”, expresó la ex pareja de Eduin Caz. “Vean esto, me encantó, vean su cambiador. Puse una cama por si alguien se va a quedar mientras duerme, vean su closet ya con la ropita lavadita, acomodadita por todos lados”, contó la joven.