Cumpleaños 37 de Alex Turner: fan de García Márquez y otros datos curiosos del líder de Arctic Monkeys

El artista Alex Turner, vocalista de la banda británica Arctic Monkeys, que selló el 2022 con un gran concierto en México en el Corona Capital: está de festejo, pues celebra sus 37 años. Es por ello que te compartimos cinco datos curiosos del famoso.

Alex Truner fanático de Gabriel García Márquez

El acreedor al Nobel de Literatura en 1982, Gabriel García Márquez, autor de obras como "El coronel no tiene quien le escriba", o "Memoria de mis putas tristes" conquistó con sus letras a Turner, luego de que leyera “Cien años de soledad”. El realismo mágico que aborda el autor tuvo tal impacto en él que lo inspiró a componer el álbum “AM” en 2013, contó a “The Guardian”.

"Estuve leyendo “Cien años de soledad” y creo que luego de eso me ha llegado la inspiración", compartió.

Craig Nicholls y su influencia

El primer concierto al que Alex asistió como fanático, fue a uno de la banda "The Vines", en la ciudad de Manchester, localidad lejana a Sheffield (Inglaterra), de donde es originario, por lo que realizó el viaje solo para ver a la banda de Craig Nicholls, quien posteriormente Turner reconocería como una de sus principales influencias.

Curiosamente, la realidad actual de ambas bandas es totalmente opuesta, por una parte “The Vines” quienes comenzaron antes su carrera: se mantienen sin realizar materiales nuevos desde 2018, con un millón de escuchas mensuales en Spotify, mientras que Arctic Monkeys maneja una cifra de más de 38 millones al mes, ¿el alumno superando al maestro?.

Ausente de las redes sociales

Alex Turner es uno de los pocos artistas que, si bien ha tenido polémica en torno a su imagen ante el público, este no tiene cercanía con el mismo a través de las redes sociales.

En una entrevista para Medium señaló que esta decisión se debía a influencias como Bukowski, de quién ha formado la idea de la falsedad que se vive en redes sociales, además de señalar que no le es necesario expresarse a partir de estas plataformas, pues él retrata todas sus observaciones en sus canciones.

El desprecio por su primer hit

"Es una canción de mier... La letra es una basura. Raspé el fondo del cañón. Podría ser una gran composición. Pero odiaría ser conocido por ese tema porque es un poco… una mier..", declaró Turner a “The Guardian,” al ser cuestionado sobre la primera canción que se convirtió en un hit mundial.

"I Bet You Look Good On the Dancefloor" es la composición que más avergüenza al cantante, pues pese a que fue popular, considera que no está a la altura de la banda.

Su admiración por el poeta Clarke

Se ha rumorado acerca de un tatuaje que el cantante porta consigo en el cuál homenajea a otra de sus principales influencias, el poeta punk John Cooper Clarke. Es tal su fanatismo que la canción "I wanna be yours" es un poema musicalizado de dicho autor.

Actualmente el tema es uno de sus más reproducidos con 815 millones de reproducciones en Spotify, por debajo de otros como "505".

