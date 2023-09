Cuerdas vocales de Steven Tyler sangran en concierto, aseguran que "están destrozadas"

No hay obstáculo ni cuerda vocal que pueda con Steven Tyler pues, a pesar de la grave lesión que sufrió este fin de semana, luego de alcanzar una nota muy aguda que produjo el sangrado de sus cuerdas vocales, por lo que en este momento, el cantante de Aerosmith se encuentra afónico, sin embargo, su parte médico asegura que el músico recuperará la voz y podrá volver a cantar y presentarse en vivo pero, por ahora, tendrá que guardar reposo y posponer las fechas de su gira actual.

Aseguran que, en este momento, el músico de 75 años, no puede pronunciar palabra y es capaz de emitir sólo pequeños "chillidos" para comunicarse con los demás. Esto a raíz de que las cuerdas vocales de Tyler sufrieran una hemorragia interna, a poco de que comenzó el show que ofreció con la banda, el sábado pasado en el UBS Arena de Nueva York y, aunque la lesión sucedió en el interludio, el cantante no se detuvo y terminó el concierto entonando "Dream on", uno de los temas que más le exige vocalmente.

Sin embargo, en cuanto la agrupación formada en 1970 bajó del escenario, Steven voló a Boston para ser atendido por un otorrinolaringólogo, el cual estimó la gravedad que sufrió el tejido muscular que recubre su traquea produciéndole sangrado, el cual se manifestó poco después de que se desgarran las cuerdas.

En este sentido, el intérprete de "Dude (looks like a lady)" lamentó los hechos, sobre todo porque su doctor le prohibió que se presentara en concierto hasta que sus cuerdas se recuperen por completo, lo que se convirtió en un problema para la banda, pues en este momento se encuentra en medio del "Peace Out: The Farewell Tour", su trigésima segunda gira, la cual estaba por ofrecer cinco fechas más durante lo que resta del mes de septiembre.

"Me duele decir que he recibido órdenes estrictas del médico de no cantar durante los próximos treinta días, sufrí daños en las cuerdas vocales durante el espectáculo del sábado que me provocaron una hemorragia posterior. Tendremos que posponer algunas fechas para poder volver y ofrecerles el rendimiento que se merecen", escribió el músico, el cual aseguran que esta impedido del habla en la actualidad.

Sin embargo, en una actualización de su estado de salud, "TMZ" publicó que el parte médico del cantante asegura a las y los fans de Aerosmith que no tienen de qué preocuparse, pues a pesar de que las cuerdas vocales de Tyler están "destrozadas", se recuperarán en un 100 por ciento y el cantante no tendrá problemas para volver a interpretar como lo hace.

"Steven es un animal. No hay nada que lo detenga", dijo al medio estadounidense la fuente con la que entró en contacto.

Las fechas que la banda reprogramó correspoden a las ciudades de Toronto, Chicago, Detroit, Cleveland, Raleigh y Washigton DC, las cuales serán agendadas para enero y febrero del siguiente año.



