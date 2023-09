Bárbara de Regil sufre acoso sexual en NY: su hija Mar, que debuta como diseñadora, presenció el momento

Bárbara de Regil es la mamá más orgullosa por el debut de su hija Mar de Regil como diseñadora, y lo hace en las grandes ligas, en el Fashion Week de Nueva York Primavera-Verano 2024, donde la joven de 19 años lució algunas de sus creaciones, una de ellas, portada por su madre, quien sufrió acoso en las calles de esa ciudad mientras disfrutaban del evento.

La actriz de "Rosario Tijeras" acompañó a su hija en esta aventura, le dedicó un emotivo mensaje en el que expresa lo orgullosa que está de ella, recuerda que desde los cinco años tenía el sueño de ser diseñadora y ha empezado con el pie derecho: "Desde que tenías 5 años tenías claro que querías diseñar. Eres la más apasionada por la moda y siempre supe que ibas a empezar con el pie derecho. Porque eres la más disciplinada …. Mi primer outfit en colaboración con @five.sins pero hecho y creado por ti … con todo y el rush de la universidad , clases de idiomas , piano …y tiempos lo hiciste tú el mío, el tuyo y el de la modelo. Lo importante no es dónde estuviste, ni en donde estás … lo importante es adonde quieres llegar. Soy la más orgullosa de ti @marderegil._ y te apoyaré siempre para que trabajes en todos tus sueños. Eres la niña más talentosa que conozco", se lee.

Bárbara de Regil y su hija Mar viven aventura en Nueva York. Los diseños que lucen fueron creados por la hija de la actriz.

Aunque varios aplaudieron el logro de la joven, otros la tacharon como nepo baby, término pata nombrar a los hijos de famosos que han conseguido el éxito porque sus padres son conocidos: "Con contactos cualquiera, que triste que hay verdaderos talentos que por falta de influencias no sobresalen". "Me pongo a pensar en todos los diseñadores que trabajan día y noche para lograr sus sueños y ni aun así llegan, lamentablemente vivimos en una sociedad donde resaltas cuando tienes los medios económicos y las influencias. No es envidia la neta bien por ella que está ahí por su mamá porque claramente por su talento deja mucho qué desear. Al menos puedo sentirme orgullosa de mi estado Colima al decir que Carlos Pineda ha puesto la bandera de México en alto siendo un excelente diseñador", se lee entre los comentarios.

Bárbara de Regil sugre acoso frente a su hija Mar

Durante su estancia en Nueva York, Bárbara y su hija Mar caminaban por las calles de la glamurosa ciudad cuando la actriz de 36 años sufrió acoso sexual, así lo relató en un video, pues su hija Mar presenció el momento en el que un hombre corpulento, y al parecer drogado, tocó el trasero de la actriz, quien, aunque se percató de lo ocurrido, decidió no hacer algo porque el hombre estaba drogado, así lo contó en sus redes sociales.





"Pues que te toquen la pompa no es normal, no es normal que actúes como si no pasara nada o con naturalidad, deberías de haber armado un show y denunciar…", opinó un cibernauta; otros aplaudieron que la actriz, pese a lo polémica que es, siempre se muestra dispuesta a apoyar a su hija, como lo hizo difundiendo las pinturas de Mar que tanto dieron de qué hablar por altos precios y por no ser creaciones originales.

"Bárbara, creo que te podemos criticar muchas cosas, eres una mujer muy polémica pero el apoyo que le das a tu hija es admirable, la manera que utilizas todos los recursos desde económicos, contactos, etc. para impusarla es de verdad muy enternecedor creo que dejas de ser tú la actriz para dejarle toda la cámara a ella", se lee.

rad