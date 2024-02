"Cucurrucucú paloma", 70 años de un clásico

Hay canciones que se vuelven un himno para toda una nación, que cuando suenan en el extranjero de inmediato el orgullo por ser mexicano sale a flor de piel, una de ellas es "Cucurrucucú Paloma", que este año cumple 70 años de haber sido creada, tiempo en el cual ha recorrido el mundo a través de distintas voces.

"Cucurrucucú Paloma" fue escrita por el compositor mexicano Tomás Méndez, quien frecuentemente ha representado el alma de las mujeres a través de la figura de la paloma; este tema fue creado como huapango y hace referencia al sonido que hacen las palomas al cantar, en su letra se habla del mal de amores o de un amor no correspondido.

El protagonista de esta canción no logra superar la pérdida de su amor y para mitigar su dolor se la pasa bebiendo y llorando; pero ese amor trascendió la muerte y el alma de ese enamorado regresa en forma de paloma al hogar de su amada con la esperanza de volverla a ver.

El primero en cantar este tema fue "El Inmortal" Pedro Infante, en una escena de Escuela de Vagabundos (1955), desde entonces han sido muchos los que la han interpretado como: Harry Belafonte, Los Ángeles Negros, María Dolores Pradera, Joan Baez, Alejandra Guzmán, Luis Miguel, Rocío Dúrcal, Perry Como, Miguel Aceves Mejía, Hibari Misora, Nana Mouskouri, Julio Iglesias, Shirley Kwan, Lila Downs, Rosemary Clooney, Silvia Pérez Cruz, Juan Diego Florez, Veloso, Natalia Lafourcade, por mencionar algunos.

El expresidente de los Estados Unidos la puso en su lista de canciones favoritas para el verano de 2016, en una versión del cantante brasileño Caetano Veloso, la cual formó parte del soundtrack de la película "Moonlight", estrenada ese mismo año.

Sin duda alguna una de sus mayores intérpretes ha sido Lola Beltrán, quien la cantó por primera vez en 1965 en la película homónima, también ha sido parte de la banda sonora de los filmes "Hable con ella" (2002), "El Magnífico" (1973), "El último atardecer" (1961), "Happy Together" (1997), "Eternamente comprometidos" (2012), por mencionar algunas.

La canción volvió a tomar relevancia el año pasado, cuando el cantante mexicano Luis Migue arrancó su gira por Buenos Aires, Argentina, en el Movistar Arena y en una de las fechas estuvo presente su novia Paloma Couevas, a quien le cantó a capela unas estrofas de esta canción, arrancando suspiros entre los presentes.

Letra de la canción "Cucurrucucú paloma"

Dicen que por las noches

No mas se le iba en puro llorar

Dicen que no dormía

No mas se le iba en puro tomar

Juran que el mismo cielo

Se estremecía al oír su llanto

Cómo sufrió por ella

Que hasta en su muerte la fue llamando



Cucurrucucú, cantaba

Ja, ja, ja, ja, reía

Ay, ay, ay, ay, lloraba

De pasión mortal, moría



Que una paloma blanca

Muy de mañana le va a cantar

A la casita sola

Con sus puertitas de par en par

Juran que esa paloma

No es otra cosa mas que su alma

Que todavía la espera

A que regrese la desdichada



Cucurrucucú, paloma

Ay, ay, ay, ay, no llores!

Las piedras jamás, paloma

Qué van a saber de amores

Cucurrucucú, cucurrucucú

Cucurrucucú, paloma, no le llores!

