Hace unos días y a través de las redes sociales, Galilea Montijo anunció el fin de su matrimonio, de poco más de 11 años, con el político Fernando Reina Iglesias. Montijo explicó que, a diferencia de su compañera Andrea Legarreta, su separación era definitiva, incluso, ya había concluido con los procesos legales para finiquitar su matrimonio civil.

Mediante un comunicado que publicó en su cuenta oficial de Instagram, Galilea explicó que a raíz de la pandemia por Covid-19 surgieron varios problemas en su relación que derivó en un divorcio amistoso y de común acuerdo; asimismo, detalló que no daría más explicaciones al respecto por el bienestar de su hijo.

Pero quien sí habló al respecto fue su expareja, el actual de gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco; y es que durante su llegada al aeropuerto de la CDMX, fue cuestionado sobre el difícil momento que vive la presentadora de "Hoy" y aunque no quiso ahondar en detalles le mandó sus mejores deseos: "Yo no me meto en esas cosas, nunca me he metido. No me gusta opinar, sólo les deseo que les vaya muy bien", dijo en declaraciones retomadas por la periodista Berenice Ortiz.









Pero, ante la insistencia de los medios, Blanco detalló que prefiere guardar silencio para que ninguna de sus declaraciones puedan afectar su imagen, su matrimonio o ,en este caso, el nombre de su expareja: "Yo no tengo ningún problema, sólo que si hablo luego se especula. A todo mundo le tengo respeto, hay que ser caballerosos y respetuosos", agregó.

Respecto a la serie que estaba planeando sobre su vida, el político detalló que por ahora no hay nada adelantado, pero consideró que este proyecto es muy importante para él, ya que pretende que, a través de su historia, el pública sepa que sí se puede salir adelante cuando hay ganas y esfuerzo.





La pareja anunció su separación hace tan sólo unos días Foto: Instagram





Así fue la relación entre Galilea y Cuauhtémoc Blanco

A principios de los 2000, Galilea Montijo sorprendió al revelar que había iniciado un romance con una de las estrellas más grandes del futbol mexicano, el entonces seleccionado nacional, Cuauhtémoc Blanco. La pareja se convirtió en una de las más populares y queridas de la farándula y es que no sólo solían aparecer en todos los eventos juntos; sino que ambos de declararon perdidamente enamorados.

El noviazgo iba viento en popa y hasta llegaron a comprometerse; sin embargo, en 2003, la entonces presentadora de "Vida TV", anunció el fin de su relación. En ese entonces, aseguró que el rompimiento se dio bajo los mejores términos, por lo que continuarían siendo amigos. Posteriormente trascendió que Blanco le habría sido infiel a Galilea con la actriz Rossana Nájera, con quien inició una relación sentimental y también le propuso matrimonio.





