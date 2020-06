Cuarentena fortalece bioserie de Chespirito

El confinamiento obligatorio por el Covid 19 ha ayudado a que la serie sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños Chespirito, se vuelva más fuerte.

La productora Tania Benítez informa que la fecha de inicio de grabaciones se sostiene para 2021, así que continúan con toda la preparación necesaria.

“Esto nos ha permitido explorar, mapear que recrear y qué décadas vamos a tocar; el actor aún no preocupa, siempre llega en el momento justo”, señala.

La producción, basada en la autobiografía Sin querer queriendo, será producida por THR3 Media Group, de la que forma parte Benítez y Grupo Chespirito, que comanda el hijo del comediante fallecido en 2014, creador de personajes como El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado.

“Que esté él nos da mucha confianza, él ve que esto esté equilibrado, tenga sus cosas de comedia y eso”, apunta la productora.

El año pasado, Benítez, productora de Vuelven y La boda de Valentina, se convirtió en la primera latina menor de 30 años en ingresar a la Producers Guild of America, asociación que representa a productores de tv, cine y nuevos medios en el país del Norte.

Para cartelera ya tiene en los próximos meses el lanzamiento de las comedias Como anillo al dedo, protagonizada por Dulce María, y Pobre familia rica, con Víctor Hugo Martín y Mónica Huarte.

“Creo que cuando reabran los cines va a haber todo tipo de géneros, la gente va a querer reír también, hay que esperar cómo se van dando las cosas”, expresa.

Por ahora, el nombre de Tania se verá en el orbe al estrenarse, el martes, la película Detrás de la montaña en el Were Are One: A global Film Festival, certamen que va abierto en YouTube.

El evento fílmico está constituído por recomendaciones de más de una decenas de festivales del orbe como Berlín, Cannes, San Sebastián, Sundance y Guadalajara, este último, el que la envió.

“La posibilidad de estar ahí es increíble”, indica.

Detrás de la montaña, ópera prima de David Romay, cuenta la historia de un joven (Benny Emmanuel, La CQ), quien tras la muerte de su madre, decide buscar a su papá, quien los abandonó (Gustavo Sánchez Parra, Amores perros) para asesinarlo.