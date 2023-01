Una de las actrices de nuestro país que ha logrado triunfar en Hollywood es Eiza González. Producciones como “Baby Driver” o la reciente “Ambulancia” la tienen a González como su protagonista.

La actriz, que supuestamente está en pareja con James Marsden, logró insertarse en Hollywood rápidamente no solo por su belleza y talento, sino también por su increíble manejo del inglés, un idioma que le cuesta a muchas personas.

¿Cuántos idiomas habla Eiza González?

Eiza González habla perfectamente dos idiomas: el español (que es su lengua madre) y el inglés. Una vez que la actriz logró hacerse conocida en Latinoamérica, González decidió instalarse en Estados Unidos y comenzar a audicionar para diversos roles.

Sin embargo trabajar en Estados Unidos no estaba en los planes de González, o por lo menos eso le confesó en una entrevista al conductor Jimmy Fallon.



Foto: Eiza González. Fuente: Instagram @eizagonzalez

“No estaba en mis planes venir a los Estados Unidos. Estaba en Los Ángeles de vacaciones, y alquilaba una casa en Airbnb. Mi madre me preguntó: ‘¿Por qué no vas a alguna audición?’. Yo le dije a mi madre que así no funcionan las cosas acá, no es tan fácil convertirse en una estrella de Hollywood”, comenzó diciendo González.

“De un día para el otro mi madre me consiguió una audición y yo estaba aterrada, porque el inglés es mi segunda lengua, pero no había trabajado en este idioma antes. Fui a la audición, no quedé, y luego fui a otra en la cual tampoco quedé y después me enteré que era para una película de ‘Star Wars’”, continuó Eiza González.

“Un día estaba en una producción de fotos de vestidos de novia y me llaman Mary Vernieu, una gran directora de casting en Hollywood, y me preguntó si podía ir a audición en ese instante porque Robert Rodríguez quería conocerme. Al día siguiente estaba trabajando con él en Austin (Texas)”, finalizó Eiza González.