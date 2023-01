¿Cuánto estarían ganando Shakira y Bizarrap por "Music Sessions #53"?

En tan solo dos días, el nuevo y polémico sencillo de Shakira y del rapero argentino, Bizarrap, se convirtió en un fenómeno mundial tras posicionarse en el número 1 del 50 top global de la plataforma Spotify, pues "Music Sessions #53" consiguió 14.4 millones de reproducciones en 24 horas.

Asimismo, logró casi 64 millones en Youtube, superando a icónicos temas como "Despacito" (2017) que alcanzó alrededor de 25 millones en 12 horas.

El trabajo de la colombiana sigue generando éxitos, ya que incluso fue nombrado como el “más grande debut en la historia de la música en español” por Spotify. Pero a todo esto… ¿Cuánto estaría “facturando” Shakira y Bizarrap por la canción?, te contamos.

“Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”

La “tiradera” de la intérprete de “Monotonía” contra su expareja, Gerard Piqué, luego de su ruptura, tiene al mundo con la boca abierta.

En el sencillo no solo escuchamos algunos de los problemas mediáticos de la pareja, pues “claramente” salió implicada la estudiante de Relaciones Públicas, Clara Chía y hasta Montserrat Bernabeu, madre del exjugador del Barcelona.

Ante esto, el medio “Digital Music News” se dio a la tarea de analizar cuánto estarían ganando los famosos.

De acuerdo con el portal, en el servicio de streaming de música, Tidal, ingresarían 0,01284 dólares por reproducción, en Amazon Music 0,00402 dólares, mientras que 0,01 dólares en Apple.

En el caso de Spotify, éste les estaría pagando de 0,003 a 0,005 dólares, aproximadamente, y en Youtube 0,00069 dólares por cada visita.

Por otra parte señala que ambos recaudarían más de 40 mil euros y la cifra se dispararía a 100 mil euros en Spotify.



Foto: Vía Instagram @shakira

Montserrat Bernabeu reacciona a la canción

Montserrat Bernabeu, directora asistencial y codirectora del Hospital de Neurorehabilitación Institut Guttmann, en España, mantiene un perfil bajo respecto a la fama de su hijo, por ello sorprendió con un par de “Me gusta” en su cuenta de Twitter. Sobre todo, llamó la atención que fueran palabras que atacan a Gerard, tras el lanzamiento de la BZRP Music Sessions 53, de Shakira.

Según se pudo ver, la exsuegra de Shakira le avaló con Likes dos publicaciones relacionadas con la canción de la barranquillera. Entre ellas, una en la que “crucifican” a su hijo, por la forma en el que terminó la relación con la artista, en medio de rumores de infidelidad.

“Perdona, pero la imagen se la destruyo él mismo, si es un gilipollas nadie tiene la culpa, solo él. Y su carrera se la acabó él por chulo, creía que todos le iban a alabar su chulería. No culpes a nadie del mal que le acompaña. Le compro lo de enamorarse, pero no como actuó”, fue el primer mensaje relacionado con Piqué al que su madre le dio Me Gusta.

El otro Like fue a nada más y nada menos que al tuit de Bizarrap, en el que se anunciaba la dura canción contra Geri. Lo más llamativo fue que en el momento en que su reacción empezó a ser reseñada en los medios, la madre de Piqué borró los likes. Pero las capturas de pantalla ya circulaban para entonces.

Con información de La Nación.



Foto: Instagram @3gerardpique

