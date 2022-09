Cuánto cuesta contratar a Natanael Cano para un concierto

Natanael Cano es uno de los raperos más telentosos y queridos de dicho género regional mexicano. El joven fue el creador del concepto "corridos tumbados" y su música fusiona música regional mexicana como el corrido y el sierreño con rap.

Natanael Cano es uno de los artistas más convocantes de nuestro país y sus presentaciones siempre están repletas de sus fanáticos. Es por ello que en varias ocasiones se le consultó a Cano cuánto dinero gana por concierto.

Leer más: Natanael Cano expone maltrato animal en Marruecos

A finales del 2021, el youtuber Kevin Vázquez publicó un video en su canal de YouTube donde contó cuánto dinero cobran por presentación artistas como Santa Fe Klan, Natanel Cano y Junior H.

¿Cuánto cobra por cada concierto Natanael Cano?

Según Kevin Vázquez, Natanael Cano, en el 2020, cobraba 1,3 millones de pesos mexicanos por concierto. Pero incluso esa cifra se ha modificado mucho en los últimos meses, ya que Cano ha ganado muchísima más popularidad.

Leer más: Natanael Cano pide a los fans que no le pidan fotos en la calle: "Me quitan el poquito tiempo libre que tengo"

Incluso algunos ex colegas de Natanael Cano, como por ejemplo Ovi, aseguran que esa cifra no es correcta, ya que el intérprete de "Brillo" en realidad cobra 350 mil dólares por concierto. Sin embargo esta cifra no es fija, ya que todo depende del lugar donde se presente Natanael y de la cantidad de público que se haga presente.