Cuando a los famosos los llaman al estrado

Johnny Depp y Amber Heard se encuentran actualmente en el ojo del huracán al protagonizar el considerado “juicio de la década”, como el que en su momento tuvo como figura central a O. J. Simpson, acusado de matar a su exmujer y a su novio.

La pareja se ha enfrascado en una serie de demandas, en las que se culpan entre ellos por violencia (de todo tipo), difamación y hasta por pérdidas de contratos millonarios.

Mediante un acuerdo millonario, en 2016 se separaron en aparentes buenos términos y tras un comunicado en conjunto, el matrimonio se disolvió. Para 2018, ella retomó el tema cuando escribió para The Washington Post al asegurar, sin dar nombres, que había vivido violencia doméstica.

Fue a partir de ahí que comenzaron nuevamente a pelear entre ellos y demandarse. Hoy, cuatro años después, ambos se encuentran en medio de un juicio televisado, que inició formalmente la semana pasada.

Cuba Gooding Jr. Agresión sexual



La semana pasada también fue llamado a declarar Cuba Gooding Jr, quien está acusado de abuso. Entre 2018 y 2019 cuando el actor fue demandado por tres mujeres, quienes, por separado, aseguraron que sufrieron tocamientos por parte de él en distintos clubes nocturnos de Nueva York.

La primera acusación llegó en 2018, cuando una chica, de entonces 29 años, acusó a Cuba de haberle tocado los senos en el bar Magic Hour Rooftop, en Manhattan. Luego de hacerse pública la demanda, dos mujeres más aprovecharon los reflectores y demandaron al actor.

Una mesera lo demandó por haberle tocado el trasero y hacerle comentarios de índole sexual en el TAO Downtown. Otra mujer lo acusó de haberla tocado indebidamente y por la fuerza cuando ambos se encontraban en el club LAVO.

El actor se declaró culpable de haber tocado a una de las mujeres que lo demandó. A pesar de aceptar su responsabilidad, no será encarcelado; únicamente tendrá que tomar terapia por seis meses. En fin, así las leyes.

Felicity Huffman y Lori Loughlin



Junto a 15 padres de familia, las actrices fueron acusadas de soborno tras enfrentar cargos por fraude de admisión universitaria, en favor de sus respectivos hijos.

Todo sucedió cuando ellas, junto con otros padres, pagaron sobornos disfrazados de donaciones para favorecer a sus hijos y así conseguirles un lugar en alguna universidad de prestigio en EU.

Los sobornos o donaciones fueron entregados a entrenadores deportivos, quienes les ayudaron con créditos para que sus evaluaciones tuvieran mejores resultados y así pudieran ser admitidos.

Durante el caso, denominado Operación Varsity Blues, más de 50 personas estuvieron involucradas, entre entrenadores que propiciaron las estafas hasta los padres de familia que accedieron al fraude; pero fueron Felicity Huffman y Lori Loughlin las involucradas más mediáticas. Finalmente, fueron declaradas culpables y ambas pagaron su condena que no rebasó ni dos semanas de prisión.

Harvey Weinstein



Fue en 2017 cuando los medios The New York Times y New York publicaron una investigación en la que se señalaba al entonces megaproductor de cine Harvey Weinstein de haber acusado, abusado, agredido o violado a docenas de mujeres relacionadas con el medio del entretenimiento.

A partir de ahí muchas más decidieron alzar la voz y revelar que también habían sido violentadas por el cineasta. El escándalo había estallado. Harvey fue expulsado de su propia compañía de producción y de otros organismos cinematográficos. Las demandas contra él no se hicieron esperar. Él se entregó voluntariamente y se comenzaron a celebrar algunos de los juicios, de los que resultó culpable de violación en tercer grado de algunos casos, mientras que de otras acusaciones fue declarado como no culpable.

Actualmente, Harvey se encuentra en prisión pagando una condena por 23 años, aunque siguen pendientes más casos en su contra.

Kevin Spacey



Era uno de los actores favoritos del momento, gracias a su papel de Francis Underwood en la serie House of cards, para Netflix. Todo se acabó de un momento a otro cuando salieron a la luz acusaciones en su contra, en las que se le señalaba de haber cometido agresiones sexuales contra varios miembros del staff.

A la par de las acusaciones, enfrentó otras demandas, por las mismas causas, entre ellas, la de un hombre, no identificado, que lo acusó de haberlo agredido sexualmente en la década de los 80, cuando tenía 14 años.

Entre acusaciones, abogados y defensas, tres personas que lo demandaron murieron en circunstancias extrañas. Sin embargo, de lo que no se salvó fue del juicio que entabló en su contra la productora de House of cards, que lo acusó por incumplimiento de contrato; perdió y se le ha obligado a pagar 31 millones de dólares como multa.

R Kelly

Quien fuera productor musical, cantante y compositor, fue acusado por un grupo de mujeres (y algunos hombres) de haberlas violado cuando eran aún menores de edad. Hoy se encuentra en prisión pagando una condena de más de 100 años. De acuerdo con los demandantes, el músico se aprovechó de su fama y posición en la industria musical para atraer a menores de edad y abusar de ellas sexualmente con la promesa de lanzarlas al estrellato, R Kelly armó una red de tráfico de personas para aprovecharse sexualmente de ellas.

