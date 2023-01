Cuando Eduin Caz, de Grupo Firme, cantó "El Ratón", canción para Ovidio Guzmán

Ovidio Guzmán, el hijo de “El Chapo” Guzmán, detenido este jueves por autoridades mexicanas en Sinaloa, también ha sido un tema de inspiración para muchos cantantes, entre ellos Eduin Caz vocalista de Grupo Firme, quien apareció hace unos meses en un video haciendo un cover de “El Ratón”, una canción de la banda Código FN.

El tema que, narra diferentes partes de la vida pública de Ovidio Guzmán, a quien también se le conoce como “El ratón”, causó sensación y controversia entre los seguidores de grupo Firme por tratarse de un narcocorrido.

En el video se puede ver a Eduin vistiendo ropa deportiva y sujetando un celular, en el cual, se encuentra leyendo la letra de la canción para interpretarla.

“Perfecta canción”, “Buena rola un saludo para los chapitos”, “Me gustó mucho bendiciones”, son algunos de los comentarios de apoyo que se pueden leer en la publicación del video, que tiempo después fue borrado de YouTube y ahora sólo se pueden encontrar fragmentos.



Mientras que otros cibernautas consideran que a lo mejor lo hicieron porque recibieron amenazas, o fue una "petición obligada".

“No debemos juzgar cada uno sabe la cruz que lleva, solo que Dios lo bendiga y proteja”. “Nadie sabe qué onda o por qué lo canta, a veces amenazan si no la cantas…”, expresaron sus seguidores.

Ovidio, alias "el Ratón", era uno de los herederos menos conocidos del Cártel de Sinaloa hasta el "culiacanazo" del 17 de octubre de 2019, un operativo fallido del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el que las autoridades lo capturaron, pero después lo liberaron por actos de terror del crimen organizado en Culiacán.

En medio de su creciente perfil, Washington ofreció cinco millones de dólares en diciembre de 2021 por información que ayudara al arresto o condena de Ovidio, además de sus hermanos Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López, conocidos como "los Chapitos".

Antes del "culiacanazo", de los diez hijos que tuvo el Chapo con sus tres esposas, el más reconocido era Iván Archivaldo por los lujos y extravagancias de los que presumía en las redes, donde mostraba sus autos de lujo, joyas y animales exóticos.

Pero la importancia de Ovidio en la organización quedó evidenciada con su captura de entonces y la actual, que desataron en ambas ocasiones una ola de violencia en la ciudad de Culiacán, capital del norteño estado de Sinaloa, que puso en jaque a las autoridades.

La letra de la canción

La banda sinaloense Código FN lanzó hace poco la versión acústica de este tema en las plataformas digitales; la agrupación es reconocida por éxitos como “El Muchacho de la barba”, “Me gustas mucho”, “El ahijado consentido”, “Humilde de abolengo”, pero fue con su narcocorrido “El Ratón” que lanzaron en 2021 que se hicieron virales en redes sociales. A continuación la letra del tema:

Guzmán de apellido, es Ovidio también

Por apodo, le dicen ratón

Un jefe con mucho cerebro, un hijo del Chapo

Aquel señorón

En Jesús María, creció

De sangre caliente y de acción

Trae gente y son puros pintos

Con sus lanza papas, es un equipón

Respeto al 90 el güerito, él es mi compadre

Firmes, mi viejón

Amigos tengo de a montón

Apoyo y respaldo les doy

Soy el ratón

Soy Ovidio, soy Guzmán, hijo de el Chapo

Soy hermano de Alfredito y de Archivaldo

Y por cierto me disculpo por lo del culiacanazo

Yo no peleé

Pues la vida de mis hijas fue primero

Pa' que sepan que yo no conozco el miedo

Un Guzmán no se intimida, menos con los del gobierno

¡Y acá andamos en Códigos, pregones!

¡Uah!

¿Quién es Ovidio?

Ovidio, hijo de 32 años de Griselda López, la segunda esposa del Chapo, era uno de los objetivos prioritarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Según el aviso que la dependencia publicó en diciembre de 2021, Ovidio y su hermano Joaquín estaban en altos niveles de liderazgo en el Cártel de Sinaloa, donde comenzaron sus carreras criminales como herederos del poder de su hermano Edgar Guzmán López.

El "Ratón" heredó una "gran parte" de las operaciones de narcóticos y empezó a invertir una "gran cantidad" de dinero para la compra de marihuana en México, de cocaína de Colombia y de efedrina de Argentina, sustancias que traían a territorio mexicano, donde también experimentaron con la producción de metanfetaminas, según Estados Unidos.

Ovidio y Joaquín recibieron cargos en abril de 2018 de un Gran Jurado del Distrito de Columbia en Estados Unidos por distribuir cocaína, metanfetaminas y marihuana.

Los hermanos supervisaban 11 laboratorios de metanfetaminas en Sinaloa, donde producían un estimado de hasta 5.000 libras o 2.267 kilogramos de metanfetaminas al mes, que se vende principalmente a otros miembros del Cártel de Sinaloa y distribuidores de droga en Estados Unidos y Canadá, según el Departamento de Justicia.

Ovidio supo mantener un perfil bajo, pero desde 2012 el Gobierno estadounidense lo incluyó en la lista de narcotraficantes internacionales "Kingpin Act" por considerar que jugaba "un papel significativo en las actividades de su padre".

Con su inclusión en esta lista del Departamento del Tesoro, se le prohibió efectuar transacciones comerciales con ciudadanos estadounidenses y sus activos financieros en ese país quedaron congelados.

A Ovidio, nacido en el municipio de Badiraguato, en Sinaloa, lo llaman ahora uno de los principales herederos de la operación del Chapo, uno de los narcotraficantes más famosos de México y el mundo que afronta una condena de cadena perpetua desde febrero de 2019 en Estados Unidos.



*Con información de EFE.

