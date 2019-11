Cuando Canelo Álvarez le demostró su amistad a Luis Miguel con dinero

Nos cuentan que el Canelo Álvarez, quien acaba de vencer al ruso Sergey Kovalev, es un amigo leal y derecho, y se lo demostró recientemente a Luis Miguel cuando tenía problemas financieros. “Si hace falta, pongo dinero”, le dijo. Al final, se hizo una “vaquita” entre varios empresarios que apoyaron al cantante y no hubo necesidad. El gesto fortaleció la amistad entre el boxeador y el Sol, quien finalmente resolvió sus problemas con la ayuda de otro amigo: Miguel Alemán Magnani.

Laura Flores volverá a cantar, pero no reggaetón.

La actriz y cantante Laura Flores cerrará este 2019 con nueva música. Nos cuenta que quiere lanzar tres canciones con sus respectivos videos en un género romántico pero rítmico —eso sí sin caer en el re-ggaetón—. “Ya no me quiero esperar más, ya tengo como una especie de ansiedad”, dice Flores. “Yo no voy a hacer nada urbano, es que yo no sé cantar eso, a lo mejor lo puedo aprender pero quiero serle fiel al género que me sale del alma”.

Telemundo regresa al thriller con Decisiones.

La cadena Telemundo retomará para diciembre la serie de programas unitarios basados en casos impactantes de la vida real. Se trata de 15 episodios de Decisiones, thriller con la participación de actores como Adriano Zendejas, Litzy, Elyfer Torres, Luciano D’Alessandro y Salvador Zerboni, entre otros, cuya grabación se compartirá entre México, EU y Colombia, con la asesoría de Héctor Suárez Gomís, y que anteriormente les ha funcionado para su público hispano.