Cuando Ana Claudia Talancón fue golpeada por un fan

Tal es su calidad como actriz, que Ana Claudia Talacón ha sido golpeada debido a su trabajo histriónico, así lo reveló durante una entrevista que le realizó Omar Chaparro durante su programa "Tu-Night".

Rísas, recuerdos y comentarios picosos, fueron los ingredientes que permearon la conversación, en donde la pareja de la película "Como caído del cielo" (2019) y que se estrenó en Netflix, habló de lo bien que la pasaron filmando la cinta de José Bojórquez.

Entre las cosas que en dicha emisión que se transmite por YouTube la actriz de "Arráncame la vida", "American curious", "Matando cabos", entre otras aseguró que a veces la ficción brinca a la realidad, ya que confesó que la gente se ha creído tanto sus personajes, que una vez en Los Ángeles, California, la agredieron por su papel en la telenovela brasileña "Vale Todo".

"Venía con un dinerito que tenía para mi vestido, me aparté un poquito en un callejón, y una señora se me acercó con un carrito; estaba grabando una telenovela en Brasil donde me llamaba María de Fátima; y de repente me dijo: ‘¡cómo crees que puedes hablarle así a tu mamá y salirte con la tuya!’, me avienta el puñetazo y me empieza a arañar toda, llegó la policía y la agarraron", contó Talancón.

Dicho lo anterior, Chaparro también compartió su experiencia sobre algo parecido que le sucedió también en ciudad angelina, donde después de dar autógrafos y decidir retirarse porque era ya mucha gente, un hombre corpulento y borracho lo persiguió para golpearlo por no haberle dado una firma a su novia.

Ana Claudia también reveló que le gusta la escultura y que uno de los trabajos que compartió en sus redes sociales, se trata de un torso desnudo y la modelo fue ella misma, lo que despertó la curiosidad de Omar Chaparro por saber cómo lo hizo.

“Pues la cámara de ese lado (a sus espaldas), estaba yo sentada sobre mis piernas en cuclillas, le picas, hace el 1, 2 y 3, y toma la foto”, dijo ella, así que el también conductor le comentó que seguiría su consejo y se tomó una selfie de su trasero y de Ana Claudia, que después compartió.

Antes de llegar a estas confesiones, el conductor platicó que la primera vez que vio a Talancón en el cine fue en la película "El crimen del padre Amaro", cinta que por su temática causó gran revuelo en el 2002, al grado que la Iglesia Católica pedía a sus feligreses no fueran a verla.

“Fue todo un rollo con mi familia, muchas personas de mi familia ni siquiera quisieron ir a verla, ya después se dieron cuenta que soy actriz”, recordó.

