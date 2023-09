¿Cuál es el rol de Doria Ragland, madre de Meghan Markle, en Hollywood?

En el mundo de Hollywood, las relaciones y las apariciones en eventos benéficos pueden tejer una red de conexiones sorprendente. En esta ocasión, Doria Ragland, madre de Meghan Markle, se ha convertido en el centro de atención al asistir al evento benéfico 'This is about humanity' en Los Ángeles, donde compartió escenario y sonrisas con nada menos que Kim Kardashian y Kris Jenner, destacadas figuras en el universo de la farándula.

Doria Ragland demostró su elegancia innata al elegir un vestido con estampado paisley en tonos rosa y naranja, complementado con discretas joyas doradas. Su presencia en el evento, en lugar de su hija Meghan y su yerno el príncipe Harry, atrajo la mirada de todos. Al lado de Ragland, Kim Kardashian optó por un atuendo en blanco y Kris Jenner lució un elegante negro. Entre los asistentes, destacaron nombres de la talla de Henry Winkler y Eva Longoria.

Los duques de #Sussex, #Harry y #Meghan, disfrutaron del concierto de #Beyoncé el sábado en #LosÁngeles. Los acompañaron #DoriaRagland, la madre de Meghan, y #AbigailSpencer, actriz y excompañera de reparto de Meghan en la serie #Suits. pic.twitter.com/3VAW9FI3yV — Gilberto Brenis ® (@GilbertoBrenis) September 4, 2023

Sin embargo, la presencia de Doria Ragland no solo se limitó a una glamorosa aparición. También se relaciona con la noble causa que motivó el evento benéfico 'This is about humanity'. Esta organización no gubernamental se dedica a crear conciencia sobre las familias separadas y reunificadas, así como sobre las comunidades vulnerables en ambos lados de la frontera.

El evento contó con la asistencia de Jeff Bezos, el magnate fundador de Amazon, y su prometida Lauren Sanchez, quien recibió un homenaje por su apoyo continuo a la organización benéfica, con donaciones que superan el millón de dólares. Durante el evento, donde la madre de Meghan Markle compartió escenario con Kim Kardashian y Kris Jenner, también se reconoció el compromiso de las celebridades con esta causa humanitaria.

La presencia de Doria Ragland en este evento demuestra su creciente influencia y participación en la esfera de Hollywood, más allá de su conexión con la realeza británica. Su presencia al lado de figuras tan destacadas como Kim Kardashian y Kris Jenner no solo impulsó la atención sobre el evento benéfico, sino que también destacó su propio compromiso con causas humanitarias.