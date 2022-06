Crisis de Shakira y Piqué, y pleito entre Nodal y Balvin, entre lo más leído de la semana

Shakira confirmó que se está separando de su pareja, el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, con el que tuvo dos hijos, Milan de 9 años, y Sasha de 7.

"Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", señaló un comunicado emitido por la agencia de comunicación de la cantante y el futbolista.

Algunos medios apuntaron a que Piqué le fue infiel con una chica rubia de 20 años de edad y que por ello la pareja vive por separado desde hace tiempo.

A la par de sus problemas personales, están presentes los fiscales que tiene la cantante con la Agencia Tributaria de España, los cuales están muy lejos de terminar, pues se ha dado a conocer que la colombiana será llevada a juicio, acusada de defraudar al Fisco por 14.5 millones de euros, en un periodo que va de 2012 a 2014 en el que presuntamente habría simulado no residir en el país para ocultar dinero en paraísos fiscales.

A pesar de que sus abogados presentaron un recurso para evitar que la estrella fuera a la corte, la Audiencia de Barcelona lo desestimó esta semana y aseguró que hay suficientes indicios para juzgarla, basándose en la demanda que la Fiscalía presentó en su contra, por seis delitos contra Hacienda.

¿Henry Cavill posible prospecto de Shakira?

Se hizo viral un video en el que el protagonista de "Superman" se distrae de una entrevista cuando aparece la colombiana en una alfombra roja. El momento se remonta a 2015 durante la alfombra roja de "The Man from U.N.C.L.E." (El agente de C.I.P.O.L.), una cinta de acción dirigida por Guy Ritchie.

En ese evento, Henry estuvo presente, y mientras respondía las preguntas de los medios, el británico sintió un pequeño revuelo a sus espaldas, voltea y pregunta a la reportera si se trababa de la estrella colombiana. Al recibir una respuesta afirmativa, Cavill suelta una sonrisa.

De manera inmediata los internautas se imaginaron una relación amorosa entre ellos, sin embargo, el actor de Superman ya tiene dueña, su novia se llama Natalie Viscuso.



Johnny Depp celebra su victoria

El jurado falló a favor de Johnny Depp en su demanda por difamación contra su exesposa Amber Heard, quien lo había acusado de abuso, y le otorgó al actor una indemnización de 15 millones de dólares.

Asimismo, el jurado falló a favor de la contrademanda presentada por Heard luego que el abogado de Depp calificó sus acusaciones como un engaño y le otorgó a la actriz 2 millones de dólares en indemnización.

El actor de 58 años celebró en el Reino Unido junto a sus amigos mientras que declaró en sus redes sociales, "tengo mi vida de vuelta".

Amber comentó que tenía el corazón roto y seguió culpando de todo a Depp a pesar de las pruebas que determinaron lo contrario en el juicio y su abogada Elaine Bredehoft declaró que la actriz no tiene el dinero para pagarle al actor y que planea recurrir a la apelación.

“Tiene motivos excelentes para hacerlo, hay muchas pruebas que no fueron admitidas”, aseguró la abogada al programa matutino “Today”, de la NBC.

Pedro Sola en el hospital

La conductora Pati Chapoy compartió en Twitter una fotografía de su compañero Pedro Sola en una cama de hospital. Sin dar detalles del estado de salud del también conductor de "Ventaneando", en la foto se observa a Sola acostado en una cama de un hospital con el ojo vendado.

"Ayyy mi querido @tiopedritosola tantas preocupaciones. Recupérate pronto… ", se lee en el mensaje que acompaña la fotografía.

Tras no especificar qué fue lo que le sucedió muchos fanáticos empezaron a bromear que Sola se sintió mal tras la visita de El Escorpión Dorado al programa, pues se sabe que no lo soporta y durante el programa fue muy evidente que no se la pasó nada bien a su lado. Pedrito calmó las aguas y aseguró que se trató de una cirugía programada.



Nodal vs Balvin

Tras el cambio de look de Nodal, cientos de intenautas lo empezaron a comparar con J Balvin y fue ahí cuando el pleito entre los cantantes comenzó. A J Balvin se le ocurrió subir una foto comparándose con Christian y luego un video con un filtro a modo de tatuaje que decía "Belinda".

Nodal estalló y le dijo al colombiano que no tenía talento. Además, Residente se unió a la discusión y se puso del lado del mexicano. La pelea en redes se intensificó y Nodal decidió escribir una canción llamada “Girasol” para dedicársela al reggaetonero.

"Hoy me levanté bromista y me tienes que aguantar. No quiero bromear contigo, de ti quiero bromear", dice la canción.

Pero después de haberla hecho pública el ex de Belinda se arrepintió y le pidió perdón en un concierto que ofreció en Morelia, donde admitió que se arrepentía de haber escrito esa canción, pero que ya no había vuelta atrás.

"Me arrepentí y me arrepiento ya no hay manera de pararlo, va a salir", dijo, además aseguró que él y Balvin ya hablaron y aclararon las cosas.



