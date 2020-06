El creador de "The Sopranos", David Chase, parece haber revelado qué fue lo que sucedió en la debatida escena final de esta serie de culto de HBO durante una entrevista que ha sido filtrada a los medios y que fue realizada para "The Soprano Sessiones", un libro sobre el programa de televisión.

"Made in America", el episodio final de "The Sopranos" que fue emitido esta semana hace 13 años, muestra a Tony, el personaje protagonista interpretado por el difunto James Gandolfini, cenando con su familia en un restaurante.

Aunque la escena parece retratar una cena más, se produce en medio de un enfrentamiento entre la Mafia de Nueva York y la de Nueva Jersey, y uno de los sicarios es enviado a asesinar a Tony.

Los segundos finales de la cena pasan luego a una pantalla en negro, en la que empieza a sonar "Don't Stop Believin", de la banda de rock "Journey", un final que desconcertó a los seguidores del programa, pero Chase ha dado pistas de qué significó para Tony esa críptica conclusión, según los medios locales.

Alan Sepinwall, uno de los autores de "The Sopranos Sessions", preguntó a Chase en una entrevista con el equipo de la serie: "Cuando dijiste que había un final, no te refieres a Tony en Holsten (el restaurante), sino que simplemente te referías a 'Creo que hay dos años más de historias en mi cabeza'".

Chase entonces metió la pata en su respuesta, que parece confirmar la muerte de Tony: "Sí, creo que tenía esa escena de muerte como unos dos años antes del fin", afirmó.

Uno de los guionistas de la serie, Matt Zoller Seitz, se dio cuenta de lo que había revelado Chase sin querer: "Te das cuenta, por supuesto, que te acabas de referir a ello como la escena de la muerte", dijo al creador.

Al ser consciente de su desliz, Chase solo dijo "Que los jodan, chicos", tras lo que enfatizó que Tony "podría haber muerto en el restaurante".

"Todos podríamos morir en un restaurante, y eso es lo que queríamos expresar en la escena", dijo.

Cuando "The Sopranos" llegó a su fin en 2007, algunos seguidores estaban convencidos de que Tony había muerto en la escena final, mientras que otros no.

Chase ha estado trabajando en un filme precuela de la serie, "The Many Saints of Newark", que protagoniza un joven Tony y que está previsto que se estrene en marzo de 2021 tras haberse empezado a desarrollar en 2018.

