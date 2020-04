Cositas hace su amigo al internet

A finales de los 80, antes de que existiera el Internet, las plataformas digitales y los tutoriales en línea irrumpió en la televisión (Canal 5) una dulce chica, vestida como muñeca y con mucha creatividad, que enseñaba a los niños a hacer entretenidos objetos en tan sólo unos minutos, a través de cápsulas que pasaban entre una caricatura y otra; ella es Cositas, quien a más de 30 años de esta historia y en plena cuarentena, llega a YouTube para enseñar a los papás y mamás a hacer magia con sus hijos, usando la imaginación.

“Estoy buscando este espacio de tiempo, de comunicación, sin dejar de lado la modernidad, porque estamos perdiendo esta situación de acercamiento, de compartir, de favorecer las habilidades y destrezas. Ahorita estoy dirigiéndome a los adultos que me recuerdan, con la esperanza de que ellos me presenten a las nuevas generaciones”.

Aunque son otros tiempos de cuando ella inició, su incursión en esta plataforma no significa venir a cubrir un espacio que personalidades como el Tío Gamboín o Rogelio Moreno dejaron cuando la tv dominaba.

“Cada quien tuvo su espacio, ellos son parte de los recuerdos y han pasado a la posteridad. Estoy contenta con lo de ahora y tengo mucha ilusión”.

Dar este paso a la era digital no fue fácil para Alma Gómez, nombre real de Cositas, porque desconocía por completo esta nueva dinámica de comunicación con el público, a pesar de que en 2016 había abierto su Facebook.

“La verdad me moría de miedo, para mí era un reto y algo diferente a lo que yo estaba acostumbrada hacer, debía planearlo muy bien para saber a quién me iba a dirigir, qué iba a hacer”.

Pero hubo algo que la animó a abrir el canal de Cositas, el confinamiento que se impuso por la pandemia del Covid-19 que hay en México y el mundo.

“Yo tenía angustia e incertidumbre al pensar cómo estaban las mamás a cargo de los niños en casa, por eso finalmente me animé a hacer estas cápsulas y abrir mi canal de YouTube”.

Con tan sólo tres semanas con el canal, Cositas ya tiene más de 6 mil 700 suscriptores.

“Acá sabes inmediatamente qué gusta y qué no. No estoy descubriendo el hilo negro pero abrí este canal por la posibilidad de conocer a las personas realmente de cerca. Ahora que estoy haciendo videos para los adultos, me doy cuenta que les estoy hablando como niños, pero es esta parte de que yo no dejo de pensar en ellos como mis ‘niños’”.