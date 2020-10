La cadena Univisión informó que suspende hasta nuevo aviso las grabaciones del programa "Tu cara me suena", luego de que varios integrates dieran positivo a la prueba del coronavirus.

A través de sus redes sociales y del programa Despierta América, se informó de la suspensión temporal de las grabaciones, ya que famosos como Sandra Echeverría, Chantal Andere y Melina León están contagiadas de Covid-19.

"Tanto para #TuCaraMeSuenaUS como para Univision, la salud y seguridad de nuestro equipo de trabajadores y trabajadoras, incluyendo el talento, ha sido siempre la prioridad. Univision ha tomado la decisión de suspender y poner en pausa la producción y emisión de Tu Cara Me Suena poniendo primero la salud de todos los compañeros. Tomamos una pausa y esperamos regresar muy pronto para seguir disfrutando de nuestros DOMINGOS EN FAMILIA", se lee en una de las publicaciones en Instagram.

Con un video en sus redes sociales, Chantal Andere habló de sus contagio de coronavirus, y detalló que el único síntoma hasta el momento es una ligera tos; pidió a sus seguidores oraciones y que siguieran guardando la sana distancia.

"Así las cosas!! Les mando besos y muchos abrazos!! Primero Dios vamos a estar bien. Seguiremos en contacto y no olviden mandarme buenas vibras y amor a distancia. Los quiero mucho!", escribió.

La cantante puertorriqueña Melina León fue recluida en un hospital de Miami para combatir una pulmonía viral consecuencia de los síntomas que experimenta a causa del Covid, confirmó la relacionista Mayna Nevárez, amiga de la intérprete.

El cardiólogo puertorriqueño Luis Ortiz Muñoz, quien atiende a la artista, indicó mediante comunicación escrita que Leon “ha sido admitida por pulmonía viral y se encuentra estable, con buenos niveles de oxigenación".

En sus redes sociales agradeció el apoyo del público y señaló que esto no es un juego, por lo que hizo un llamado a no relajar las medidas de prevención, pues ha tenido todos los síntimas y es una "experiencia horrible", detalló.

"La producción de Univision ha sido muy estricta con los protocolos. La semana pasada nos hicieron la prueba dos veces y aunque salí negativa en ellas, este fin de semana (tercera prueba) salí positiva. Durante los ensayos para interpretar a Alejandra Guzman me sentía asfixiada pero pensé que era algo en el aire que me estaba afectando. Mi intención era hacer un video hoy pero lamentablemente esto me ha dado fuerte. Tengo fiebre, tos y todos los síntomas . Es un proceso doloroso y màs cuando estoy fuera de mi casa y alejada de lo míos. Estoy tomando vitaminas e hidratándome para combatirlo. Esto no es juego por favor tómenlo en serio. No se lo deseo a nadie . Yo siempre salía con mi mascarilla, y considero he tomado todas las precauciones recomendadas por los expertos de salud. Por favor, esto no es relajo y a todos nos puede dar de diferentes maneras. En mi caso tengo todos los síntomas y les cuento que es horrible. Pero en nombre de mi amado Padre saldré de esto con más fuerzas para estar de vuelta en los escenarios. #tucaramesuenaus - Los amo Melina León".



Hace unos días, Sandra Echeverría reveló que su prueba del coronavirus salió positiva, por lo que permanecería en cuarentena; detalló que aunque se encontraba bien, presentaba síntomas como calentura, dolor de espalda, un poco de ronquera y tos, además de algo de asfixia sin que sus niveles de oxigenación estén alterados. También ha sentido debilidad y un poco de taquicardia, sin embargo, se siente afortunada de no tener nada grave por el momento.

*Con información de El Nuevo Día/Chile/GDA

