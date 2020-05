Coronavirus: Toma mucho tiempo recuperarse, dice Miguel Ángel Fox

El productor de Televisa, Miguel Ángel Fox, fue uno de los primeros casos de Covid-19 en México, como él mismo confirmó este martes durante una conferencia virtual, en la que compartió algunos de los síntomas que tuvo pero sobre todo, el largo y difícil proceso de recuperación de este virus.

“¿Sabes qué es algo que no he visto mucho en medios?, que toma mucho tiempo volver a estar como antes, al cien por ciento, recuperar la capacidad respiratoria, te daña los riñones los pulmones y el hígado, yo hago mucho ejercicio y he tratado de ser muy disciplinado”, dijo el productor, que durante la conferencia estuvo solamente acompañado por Javier Poza.

“A mí me dio, yo fui de los primerititos a inicios de marzo, de los primeros treinta casos, y lo único que no quería hacer en ese momento es ponerme a producir un programa, me sentía bastante mal; pero esta hambre de decir 'pues ya me dio a mí, yo puedo transmitir algo de mi experiencia' y me pregunté cómo lo puedo hacer, pues hablándole a artistas y juntando una colaboración para transmitir el mensaje”.

Fue así como nació el evento de larga duración “Se agradece”, que el próximo 30 de mayo a las 19 horas reunirá a más de cien artistas, entre ellos músicos, cineastas, actores, actrices, youtubers y hasta deportistas en una transmisión en vivo de cuatro horas de duración por Las Estrellas (en televisión abierta), pero también en Facebook, Youtube, Bandamax, Univisión y Telehit.

“No es un programa melodramático sino todo lo contrario, siempre y en todas las reuniones que hemos tenido con ejecutivos de televisa y la producción, siempre hemos estado muy claros que el tono tiene que ser amable, comedia, hay una cápsula de un niño de Oaxaca que hace máscaras, es un programa para inspirar”, dijo Fox.

Entre los artistas que forman parte de este cartel se encuentran Alejandro González Iñárritu, Rosalía, Thalía, Luis FOnsi, J Balvin, Maluma, Margarita, la diosa de la cumbia, María León, Mon Laferte, Río Roma, etc.

El productor también platicó de lo complicado que ha sido elaborar un proyecto como este, de tal magnitud durante el confinamiento por el coronavirus, pero aún así ha elaborado un proyecto vía redes sociales y ha estado haciendo juntas por plataformas digitales que lo han ayudado a concretar el trabajo.

“Estoy acostumbrado a estar en foro, a tener más control y te llegan cosas que no son como querías, cosas tan sencillas como grabar en horizontal y que te lo graban en vertical, no me gusta tanto este estilo de producción”.

