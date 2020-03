Josh Wallwork, de la serie "La ley y el orden", falleció debido a coplicaciones por el coronavirus, así lo informó un amigo cercano a la familia a través de un mensaje en Facebook.

Andul Qadir le dedicó un mensaje de despedida al actor de 45 años.

“Con el permiso de la familia Wallwork y el corazón roto, anuncio el fallecimiento de Josh Wallwork por complicaciones de Covid-19. Hoy hizo la transición pacífica a la edad de 45 años. Eres amado por muchos. Como siempre decimos, hasta la próxima”, se lee.

El productor de la serie, Warren Leight, posteó un mensaje en Twitter y envió condolencias a la familia de Wallwork.

“Muy malas noticias hoy. Uno de nuestros actores y un hombre hermoso, Josh Wallwork, falleció por complicaciones de Covid-19. El elenco y el equipo envían amor y oraciones a su familia y amigos. Estamos desconsolados”, señaló.

Very sad news today. One of our costumers, and a beautiful man, Josh Wallwork, passed away from complications of Covd-19. Cast and crew send love and prayers to his family and friends. We are heartbroken. pic.twitter.com/T2yVxtKd3e

— Warren(Flatten the Curve) Leight (@warrenleightTV) March 26, 2020