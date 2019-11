Corona Capital en su primer día reúne y hace vibrar a 95 mil personas

La décima edición del Corona Capital hizo vibrar de emoción a 95 mil personas en su primer día, especialmente por la presentación de bandas como Travis, Franz Ferdinand y The Strokes.

Las puertas del Autódromo Hermanos Rodríguez se abrieron alrededor de las 13:00 horas y cientos de personas empezaron a llegar a la inmediación, aunque ya habían empezado algunas bandas teloneras en cada uno de los cinco escenarios, algunas personas se detenían a verlos y otros recorrían las instalaciones para descubrir lo que el festival tenía preparado.

El día iba a ser largo, es por esa razón que muchos decidieron comer algo de los distintos puestos de comida antes de que la locura iniciara y otros aprovecharon todas las atracciones que ofrecía el festival, como subirse a la rueda de fortuna o las sillas voladoras, mientras que muchos mejor aprovechaban en tomarse selfies por todo el lugar.

Especialmente se tomaban la foto del recuerdo en la entrada del Festival porque ahí se encontraba un muro hecho con sargazo, símbolo de que el festival busca ayudar a la protección del medio ambiente, en su nuevo concepto de integrarse a la sostenibilidad, al contribuir a la derrama económica y apoyar al sector social.

Alrededor de las 16:00 horas, varios cúmulos de miles de personas empezaron a llegar al lugar, lo que ocasionó obstrucciones en la vialidad y el transporte público estaba lleno, que hizo que muchos prefirieran caminar para llegar al evento.

Pero lejos de quejarse, las personas ya sabían a lo que iban, así que disfrutaban cada momento, porque su principal fuente de motivación era que iban a ver a sus bandas favoritas y a pasársela bien.

Ya para esa hora los escenarios empezaban a atraer más personas, por ejemplo en el escenario Seat fue la cantante británica Georgia, quien hizo bailar a miles de personas con su presentación. Interpretó su éxito “About work the dancefloor" y encantó a la audiencia con “Running up that hill” un cover de Kate Bush y que es mayormente conocido por ser un tema interpretado por Placebo.

La cantante alemana Alice Merton, deslumbró el escenario Doritos, con temas como “Leanrn to live” y “Funny Business”, en su primera vez en México.

Por su parte la cantante estadounidense Cat Power hizo vibrar a todos sus admiradores en el escenario Corona Light, quien interpretó algunos de sus éxitos como “Sea of Love”, “The greatest”, entre otras.

La tarde iba cayendo y comenzaba a oscurecer y la banda estadounidense de new wave The B-52's, también fue una de las favoritas del escenario Corona, quienes pusieron a bailar a todos con varios de sus éxitos como “Love shack”, “Roam”, “Private Idaho”, pero fue con “Rock lobster”, que la audiencia se rindió a sus pies y cantó la canción de principio a fin.

Muchos tomaron la difícil decisión de abandonar el escenario y correr al secundario (Corona Light), porque ahí estaba a punto de iniciar el show de Travis, una de las bandas más esperadas del día, que con su icónico tema “Sing”, puso a cantar a miles de personas que trataban de llegar hasta adelante del escenario y así poder ver a su banda lo más cerca posible.

“Hace mucho tiempo que no veníamos, fue hace 16 años, algunas personas de la audiencia no tienen ni esa edad, lo único que puedo pensar es en sus voces cantando, gracias" fueron algunas palabras que dijo el vocalista, que hizo que Inmediatamente se iniciara un “Oe oe oe Travis" que fue musicalizado por la banda, haciendo de ese momento algo muy especial para sus admiradores.

La euforia estaba al 100% con Travis, que al término de su presentación, la locura se desbordó porque casi las más de 90 mil personas trataron de llegar al escenario principal, porque la segunda banda más esperada de la noche, Franz Ferdinand estaba a punto de aparecer.

La banda escocesa inició la noche con su tema “No you girls", lo que hizo estallar la euforia del lugar, “México, gracias México, somos Franz Ferdinand, ¿Cómo están cabrones?”, dijo el vocalista Alex Kapranos en español, que hizo gritar a todos.

Continuando con temas como “The dark of the matinée", “Do you want to", “Evil eye", “Walk away", entre otros, lo que provocó que la multitud nunca dejó de saltar y mucho menos de cantar cada uno de los temas, que a varios les hicieron recordar el pasado.

La nostalgia estaba a todo lo que daba, pero la locura explotó cuando la banda interpretó una de las canciones más esperadas de la noche “Take me out", cerrando exitosamente con “This fire" y con las palabras “Los amo México”, la banda salió del escenario.

Y a correr porque en el escenario Doritos, ya estaba Weezer entregándose a su público completamente y haciéndolos disfrutar de ese rock alternativo que los caracteriza.

Algunos de los temas que interpretaron fue “Buddy Holly”, “Undone-The Sweater Song", pero prendieron como nunca a su público con "Take on me" un cover de A-ha y con "Paranoid" de Black Sabbath, que hicieron hacer a muchos headbanging.

Después de un día lleno de intensidad y diversión, llegó el final con The Strokes, la banda más esperada del festival, que reunió a todos los asistentes en el escenario principal y deleitó con temas como “Heart un a cage", “You only live once”, “The modern age”, entre otros.

“Gracias, es una noche hermosa”, fueron algunas palabras que el cantante Julian Casablancas dijo en español, y que fue ovacionado con el “Oe oe oe The Strokes, The Strokes”.

El lugar se cimbró por los saltos y la euforia que desencadenó la banda, que cerró con algunos de sus grandes éxitos como “Someday”, “Is this it" y "Juicebox".

Después de pasar un día inolvidable para muchos y cerrarlo con la presentación de su banda favorita, todos quedaron satisfechos y se marcharon a sus casas para recargar energía y continuar el segundo día del festival, el cual también estará lleno de grandes sorpresas.

