Si bien existen fieles seguidores del Corona Capital que año con año asisten al evento con la ilusión de escuchar a bandas internacionales, el festival también atrae a extranjeros y público de todas partes del país que por primera vez viven la experiencia.

Tal es el caso de Gustavo, quien compró sus boletos para la edición número 12 desde que se lanzaron las fechas, el pasado mes de junio, el hombre de 28 años viajó desde Chihuahua solo para ver a sus artistas favoritos.

"Ya tenía desde hace tiempo las ganas de venir, compré el abono desde que se supe cuándo sería, después el vuelo y el Airbnb, en total fueron más de diez mil pesos, me regreso el lunes a mi ciudad", compartió mientras disfrutaba una cerveza.

Lo que lo convenció a hacer el viaje fue poder ver entre otras bandas a "Paramore", "Arctic Monkeys", además de My Chemical Romance la banda estelar de este viernes.

"Crecí con esas bandas y estar aquí el día de hoy significa mucho, me siento feliz de poder verlas porque las escuchaba desde que estaba morrillo, más porque pensé que ya nunca los íbamos a volver a ver", cuenta en entrevista con EL UNIVERSAL.

Por su parte, Iván quien es un contador residente de la Ciudad de México, necesitaba un respiro de todas las presiones del trabajo, por ello decidió alejarse de todo durante los tres días del festival.

Para el profesionista, además de ser su primera vez en el festival, es también su primera vez en un concierto.

"Siempre he crecido con toda esta música desde que mi hermano mayor me la mostró, pero no me había abierto a la posibilidad de venir a un festival, me molesta tanta gente, pero hoy en este lugar tan grande, he estado muy relajado, descubriendo bandas de todo tipo", compartió.

El festival en su primer día de actividades rebasó ya la mitad de bandas que iban a presentarse, faltan en total 12 agrupaciones, entre las que destacan "My Chemical Romance" "White Lies" y "Charly CXC".

