Corona Capital 2023: estas son las fechas de las preventas y el costo de los boletos

A lo largo de 13 años, el Corona Capital se ha ganado el reconocimiento como uno de los festivales de música más importantes de México y es que no sólo ha conseguido una gran cantidad de fans que, año con año, se dan cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez para ser parte de este evento; también logra juntar a las más grandes bandas de la escena musical internacional en un mismo escenario.

Para su edición del 2022, el "Corona", como es conocido, trajo de vuelta a My Chemical Romance, causando gran euforia entre los fanáticos. Ahora, los organizadores prometen repetir la hazaña y superar las expectativas, pues entre el lineup de este año resalta el regreso de dos grandes agrupaciones a los escenarios.

La tarde de este 5 de junio, a través de las redes sociales, se reveló el cartel completo del Corona Capital 2023 y entre los artistas principales destacan la presencia de Blur y Thirty Seconds to Mars, además de The Cure, Noel Gallagher, Pulp y Alanis Morrissette.

De acuerdo con el video compartido por la cuenta oficial, serán los próximos 17, 18 y 19 de noviembre los días en los que este festival se apoderará de la capital mexicana y aunque dieron solo algunos adelantos sobre cómo conseguir los boletos, aquí te decimos todo lo que tienes que saber al respecto.

Preventa y Venta general de los boletos

Como ya es una costumbre en cualquier evento musical, hay dos fechas en las que el público debe prestar atención para poder garantizar su asistencia, estas son la preventa y la venta general de los boletos.

En este caso, y de acuerdo con la información que se publicó junto al cartel oficial, la preventa para el Corona Capital se llevará a cabo el próximo 9 de junio a partir de las 14:00 horas, a través de la página oficial de Ticketmaster; sin emabrgo esta será exclusiva para los tarjetahabientes Citibanamex, es decir solo los que cuenten con una tarjeta de este banco podrán acceder a la venta anticipada.

Mientras que, para el público general, o sea para el resto de bancos, la venta se realizará un día después, el sábado 10 de junio.

Sin embargo, en redes sociales ha comenzado a circular que habrá dos fechas más para la compra de localidades, están serán destinadas a los clientes VIP, es decir el segmento de clientes preferentes Citibanamex. De acuerdo con varias cuentas en redes sociales, los clientes prestige serán los primeros en tener acceso, pues el 7 de junio se abrirá la primer fecha de venta, mientras que el 8 de junio seguirán aquellos cuyas tarjetas de crédito sean consideradas priority.

¿Cuánto costarán las entradas?

Hasta el momento no se han revelado los costos oficiales de los boletos, pero extraoficialmente se ha dado a conocer que, el abono general por los dos días rondará en los 4 mil 800 pesos, en la primera fase. Mientras que el abono comfort podría llegar hasta los 7 mil pesos; el plus cerca de los 9 mil 700 pesos y el más exclusivo de todos, el bono área club, que dicho sea de paso es el que tiendrá más beneficios: triplicará el costo al llegar a los 36 mil pesos

¿Quiénes se presentarán en el Corona Capital?

A diferencia de otros festivales, este año el Corona no sólo decidió dar a conocer el nombre de todas las bandas que estarán tocando en vivo para los miles de asistentes, sino que también reveló los días en que cada una de ellas se presentará.

Para el primer día de actividades, el vienres 17, las apuestas más fuertes son Arcade Fire, Pulp y Alanis Morrissette. Aunque también resaltan The Hives, Two Door Cinema Club, Mother Mother y Phoenix. El resto de los artistas son: Alvvays, Automatic, Belako, Boywithuke, Brittany Howard, Brooks Nielsen, Caroline Rose, Claud, Fenne Lily, Fitz and The Tantrums, Fleet Foxes, Hannah Storm, Hot Chip, Kennyhoopla, Mild Minds, Muna, Orion Sun, Rossevelt, Sampa The Great, Soccer Mommy, Sofie Royer, The Walkmen, Unkown Mortal Orchestra y Yard Act.

El sábado 18 de noviembre, se pronostica una de las afluencias más grandes pues se presentarán, después de mucho tiempo lejos de los escenarios, Blur y Thirty Seconds to Mars; además será la primera vez que el exOne Direction, Niall Horan, visite tierras aztecas como solista y si le sumamos la presencia de otros grupos como Kasabian y la cantante Kim Petras, la fiesta esta garantizada.

El resto del elenco lo conforma Alice Ivy, Atarashii Gakko, Barns Courtney, Ben Howard, Billie Marten, Black Kids, Dean Lewis, Fever Ray, Fletcher, Giant Rooks, Jawny, Jungle, Kimbra, The Lathums, Lauv, Metronomy, Nation of Language, Neil Frances, Olivia Dean, Parcels, Patrick Watson, Rebecca Black y Tessa Violet

Para cerrar con broche de oro no podía haber más que The Cure, The Chemical Brothers, Pet Shop Boys y Noel Gallagher; además de Arlo Parks, Berlin, The Breeders, D4VD, DEHD, Feist, Goose, Grace Ives, Gracie Abrams, The Happy Fits, Ladytron, The Lumineers, Nai Palm, NF, Off!, Sleater-Kinney, Sylvan Esso, Tennis, The Twilight Sad, Zhu y The Lumineers.





