Corona Capital 2022: Cinco bandas poco conocidas, pero que no te puedes perder

Carecen de los grandes reflectores mediáticos y su nombre quizá nunca lo hayas escuchado, pero hay un puñado de bandas que se presentarán en el Corona Capital 2022, en noviembre próximo, y que no deben dejarse de lado.

EL UNIVERSAL te presenta a cinco exponentes musicales que si es posible, deben irse escuchando en plataformas musicales, para llegar preparado a la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, durante los tres días que durará el encuentro.

Lee también: Revelan cartel del Corona Capital y estas son las bandas que se presentarán

VIAGRA BOYS (Presentación, viernes 18)

Una banda sueca adorada en España, donde incluso han tocado con el fenómeno Rosalía. Fundada en 2015 pertenece al post punk, utilizando el humor negro y la sátira en sus canciones. Este año sacó su tercer álbum de estudio, del que han salido los sencillos "Punk Rock Loser" y "Troglodyte". Cuenta en sus vitrinas con el Independent Music Companies Association de 2019.



Foto: Instagram



WALLOWS (Presentación, viernes 18)

Banda de rock alternativo que para los menores de 20 años son oro. En 2017 su canción "Pleaser" alcanzó el sitio dos en el ranking de Spotify Viral. Originaria de California, ha sido considerada como Mejor Artista Revelación por los iHeartRadio Awards 2021. Fue de la bandas que en pleno crecimiento, llegando a Billboard en 2019, fueron frenadas por la pandemia.



Foto: Instagram



SEDVALIZA (Presentación, sábado 19)

Con seis años de carrera, esta cantante y artista visual iraní-holandesa subirá al escenario durante el segundo día de actividades, para mostrar su dance-electrónico. Su nombre comenzó a sonar entre algunos conocedores que, vía Twitter, agradecieron traerla a México. "No puedo creer que me la vayan a traer", escribió el usuario @noeraeseruido. "Human" y "Oh my God" seguramente estarán en su repertorio.



Foto: Instagram



SURFMESA (Presentación, sábado 19)

Quizá la gente que visualiza tik tok lo hayan escuchado, pero no saben quién es. "ILY (I love your baby)", su tema de presentación, una reversión del clásico "Can't take my eyes off you", se convirtió en éxito en Suiza, Escocia y Malasia, antes de brincar a su uso en redes sociales. Powell Aguirre, su verdadero nombre, nació en Seattle hace 22 años.



Foto: Instagram



SAD NIGHT DYNAMITE (Presentación, domingo 20)

Dúo británico que combina el hip hop, punk y electrónica, por lo que es difícil catalogar. Medios europeos como Plasticosydecibelios.com aseguran que su tema "Skull" puede sonar a "Plastic Beach", de Gorillaz o que "Icy violence" tiene el aire de Twenty One Pilots. Y hasta las letras hay quien señala que son tipo Lou Red. Este grupo originario de Glasonbury, la está rompiendo paulatinamente.



Foto: Instagram

Lee también: Le proponen matrimonio a Amber Heard tras perder juicio contra Johnny Depp