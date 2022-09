Coque Muñiz ya prepara su nueva gira tras estar hospitalizado y ser sometido a una operación

Hace apenas 5 días Jorge Muñiz se encontraba hospitalizado para ser sometido a una cirugía de la que, hasta ahora, se desconocían las causas; sin embargo, esta semana ya se encuentra preparado para iniciar su próxima gira en México que arrancará en el Lunario del Auditorio Nacional.

Aunque él mismo reveló que su pandecimiento no due nada que pusiera en riesgo su vida, aseguró que aprendió una lección: valorar las cosas que damos por hechas en la vida, como lo es el acceso a servicios de salud, además del privilegio que tiene de poder haber salido de esta situación.

"En este tiempo que estuve enfermo, la fortuna de tener un seguro médico... pensé si yo sentí que era difícil, qué sentirá la gente que no tiene acceso a un seguro, a medicinas, la verdad me sentí afortunado", relató en conferencia de prensa.

Para superar la complicación de salud que ya venía arrastrando durante meses la familia fue fundamental, pero mucho más las amistades que se habían distanciado por mucho tiempo.

"La familia forma parte de tu vida, pero la llamada de un amigo vale oro, está semana fue de escuchar gente que no había escuchado hace mucho tiempo, ahí es donde me doy cuenta de que ha valido la pena el camino", comenta el cantante y conductor.

¿Qué fue lo que lo llevó hasta el hospital?

A modo de broma Jorge comentó ante la prensa que seguramente se había realizado la llamada “jarocha”, sin embargo prosiguió a describir el verdadero padecimiento que lo terminó llevando a cirugía.

"La próstata a determinada edad te dice que ya estás ruco, pero fue una operación que ya estaba programada, en la próstata hay una membrana que no me permitía orinar bien, además de que siempre tienes la sensación de querer ir al baño, era algo muy incómodo”, comenzó relatando Jorge.

Para resolverlo, los doctores le recomendaron e insistieron que debía realizarse una operación cuanto antes o podría agravarse al grado de contraer cáncer de próstata, que de acuerdo con los datos más actuales de la Organización Mundial de la Salud, en 2018 21% de los hombres que mueren por cáncer es porque este ataca la próstata.

"Me tenían que hacer como el huachicol, me tenían que liberar esa membrana para liberarse la vejiga y poder hacer pipí me sucedía desde hace seis años, y no se que es lo que duele más si que te jalen las orejas o orinar" , comentó, sin embargo apenas hace unos días solucionó su problema de salud.

"Me decían que debía operarme pero yo prefería un huachicol cada 4 meses, pero ahora si lo hice y estoy listo para estrenar los baños del auditorio, si se incendia el cerro de la silla yo lo apago", bromeó Muñiz.

Si bien no son propuestas abiertas también recordó Jorge, que le encantaría una colaboración con Alejandro Fernández, Grupo Pesado, y no dejó pasar la oportunidad de reconocer el trabajo de Christian Nodal y Ángela Aguilar.

"Tiene un talento fuera de serie, el y Ángela son los nuevos exponentes de la música mexicana y ojalá que duren muchos años…Me gustaría hacer un disco con gente joven, con gente nueva, en balada, y tengo que ser crítico conmigo mismo, hay que saber que la vida va pasando por eso sería el género", concluyó.

