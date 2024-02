Consuelo Duval no quiere ser por siempre Nacaranda

La actriz Consuelo Duval no quiere interpretar toda su vida a Nacaranda, uno de sus personajes más emblemáticos de su carrera.

Sabe perfectamente que si en algún momento no puede darle toda la plenitud que necesita, simplemente lo dejará de interpretar.

“Si yo llegara a envejecer mucho, creo que sería momento de detener a Nacaranda por la edad que ella tiene, que es muy jovencita, y si el cuerpo no me diera o el aspecto físico ya no me diera, por respeto a Nacaranda le daría las gracias y la dejaría descansar”.

Aunque espera que todavía le queden muchos años más para poder hacer reír al público con este personaje, sabe que en algún momento podría terminar de hacerlo, si ella no pudiera darle lo mejor.

“Si algo de mí le pudiera faltar o no siguiera dando el ancho para seguir siendo Nacaranda o hacer las locuras que está cabrona hace, ya no. Qué triste, pero que Dios me dé muchos años para poderla interpretar”, expresa.

Duval estará de nuevo en la televisión en la tercera temporada del programa Tal para cual, que se trata de un spin-off de La hora pico, producido por Reynaldo López, que se estrenará el 25 de febrero por Las Estrellas, con actuaciones también de Lorena de la Garza, Gustavo Murguía, Reynaldo Rossano, Hugo Alcántara, Lupita Sandoval y Maribel Fernández, entre otros.

Folclor mexicano

Consuelo considera que todas las personas tienen una parte del folclor mexicano, que caracteriza a los personajes de este programa que se puede ver en Las Estrellas.

“Todos los mexicanos tenemos un poquito, el que diga que no está bien equivocado, que se vaya para Suecia, pero todos tenemos esta picardía, inocencia, los mexicanos somos bien buenos, súper tiernos e inocentes algunas veces”.

Nacaranda es un personaje que se le ocurrió a ella hace años y se la propuso a los escritores, basándose en una historia con su hermana, con quien hacía la dinámica de que según eran entrevistadoras “y de ahí nacieron estos personajes”.

A la par de este show, la comediante estrenará el 10 de mayo la película Canta y no llores, en donde su personaje se casará.