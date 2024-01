Consuelo Duval encontró cerrillos dentro de su shampoo; cree que pudo ser su extrabajadora

Consuelo Duval reconoce que sigue muy vulnerable luego del robo del que fue víctima, cuando su casa fue saqueada por la mujer que trabajaba para ella, en complicidad de unos hombres de origen colombiano, pues confiesa que todavía no termina de digerir los acontecimientos, a tal grado que asegura que no quiere recuperar nada de los bienes que le fueron sustraídos, ya que le recuerdan todo lo que pasó. Además, sigue encontrándose con cosas extrañas dentro de su propiedad, pues no hace mucho se percató que, dentro de su shampoo, habían cerrillos.

El jueves pasado, la actriz se vistió de manteles blancos apropósito de su cumpleaños 55, junto a sus compañeras de "Netas Divinas", con las que salió a festejar su aniversario y, días más tarde, fue ella quien mostró el gran cariño que siente por Natalia Téllez, al acompañarla en su debut teatral.

Durante su paso de la alfombra de "Siete veces adiós", la comediante compartió que comenzó feliz el año, prometiéndose convertirse en una persona más social y disfrutar de la compañía de sus amistades, pues por muchos años estuvo renuente de acudir a eventos sociales y abrirse más con quienes quiere.

Sin embargo, tuvo que reconocer que no ha podido superar el robo del que fue víctima el 5 de diciembre, cuando Lissandra "N", su extrabajadora, dio paso a unos hombres para que accedieran a su domicilio y saquearan varias de sus pertenencias; de valor económico y también sentimental, pues asegura que ha tratado de bloquear de su mente lo que ocurrió, ya que sólo rememorarlo le produce taquicardia.

"Ya me conocen... soy ´doña Catástrofes´ y todo me da miedo en la vida, y siempre ando pensando pend*j*d*s, pero de todas las catástrofes que me había imaginado, esta (el robo de su casa) no pasó por mi mente, ¿sabes? Me tomó tanto por sorpresa que no lo he podido digerir", confesó en una entrevista con Berenice Ortiz.

Y aunque reconoció que, luego del robo, contó con el apoyo de sus hijos; Michelle y Paly, toda la disposición de la Fiscalía de General de la República (FGR) y el cuidado de sus seres más cercanos, es un proceso que ha tenido que enfrentar sola, lo que la hace sentirse muy vulnerable.

"Pienso en eso y me siento vulnerable, me siento sola, la verdad... es un problema en el que me sé acompañada, me sé amada, pero estoy sola, finalmente yo soy la que tiene que ir a las cosas estas, me da angustia pensar que ya cayeron dos más", expresó.

En ese sentido, Consuelo dijo no estar preparada para enfrentarse cara a cara con los delincuentes que asaltaron su casa, pues sólo de pensar en tener un encuentro con ellos, la angustia se apodera de toda su tranquilidad.

"No, soy bien Maricona y no, que la ley haga lo que tenga que hacer, yo hice lo que tenía que hacer como ciudadana y ya fuera de eso lo que haga la ley, qué bueno, porque dicen que es una banda muy grande que estaban atacan a muchísimas familias mexicanas, que ni siquiera son mexicanos, son colombianos", detalló.

Duval reconoció que su exemepleada le robó la paz y la tranquilidad, destacando que está afectada psicológicamente pero, por más que ha querido, no ha tenido tiempo de buscar ayuda profesional, debido a todos sus compromisos laborales.

Pero no perdió la oportunidad para destacar que, recientemente, encontró cerillos dentro de su shampoo, por lo que cree que la responsable de esta acción puso ser Lissandra "N", pues siempre sintió una cierta desconfianza con respecto a su trabajadora, pero no quiso hacerle caso a sus ideas y lo dejó pasar.

"Me gana la decepción y el dolor de haber sabido que vivimos en la misma casa. Después de eso, encontré cerillos en mi shampoo, cosas raras... me sentí muy vulnerable", señaló.

La actriz argumentó que no prescindió de los servicios de la joven, debido a que sabía que tenía un hijo menor, y eso le tocaba el corazón, pues hasta llegó a enviarle regalos y cartas en los que le indicaba al pequeño que su mamá hacía un gran trabajo en su casa.

"De verdad me sentí mu y afectada, dormí con ella, viví con ella cuatro meses, todos los días me veía, nunca a los ojos, y todos los días sentí esta cosa rara, una intuición, pero no la pelaba porque tenía un hijo", precisó.

A pesar de lo que encontró en su shampoo, la famosa aseguró que no cree que la brujería tenga efectos verdaderos, pues su fe en Dios le impide creer que las fuerzas oscuras que pueden hacer daño.

"No creo en eso, creo que no hay poder más grande que el de Dios, no creo que haya nada más poderoso que el amor de Dios", puntualizó.

