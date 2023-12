Consuelo Duval, con psicólogo y psiquiatra desde que su casa fue robada

Consuelo Duval reconoce que, tras el robo que sufrió su casa, el pasado 5 de diciembre, acude con un psicólogo y con un psiquiatra que le han hecho ver los errores que cometió al contratar como empleada a una persona de la que no conocía ninguna referencia, pues la actriz reveló que ahora que Lissandra "N" es investigada por las autoridades, descubrieron que ya contaba con antecedentes penales.

Hace un par de semanas, la actriz compartió un comunicado en sus redes sociales en que daba a conocer que había sido víctima de la delincuencia, luego de que una empleada de su casa, la que creía que era de confianza, se coludiera con dos sujetos para sustraer pertenencias de valor económico y sentimental de su domicilio.

"Me tocó vivir a mí en carne propia lo que a muchos mexicanos les ha tocado vivir, cuando regrese de un día de trabajo a mi casa, me di cuenta que la persona de servicio que trabajaba para mí y que cuidaba a mis perros, en complicidad con otras personas, habían entrado a robarme y despojarme de lo que tanto trabajo y esfuerzo me ha costado ganar, además de algunas cosas de gran valía sentimental", escribió.

Fue así que Duval emprendió una denuncia, de la que ya hay una investigación en marcha por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la que asegura que la trataron con muchas atenciones.

"O sea yo llegué a la Fiscalía y le dije al fiscal: ´-Ayúdeme, no sé qué está pasando, yo no´mas me dedicaba a hacer reír y, hoy, no sé que está pasando´. y todos me trataron con un amor y un cariño de: ´-Consuelito, ¿un café?, ahorita vamos a ver´", expresó.

También aclaró que no ha hecho válida su influencia como figura pública para que la investigación se agilice.

"Lo que les puedo decir es que, en ningún momento de mi vida, jamás he utilizado mi nombre para que las autoridades trabajen más rápido", aclaró.

Y aunque reconoce que sí le dolió la pérdida del valor de sus pertenencias robadas, pues eran un sinónimo de todo el trabajo y sacrificio que ha realizado a lo largo de los años, destacó que lo que más hirió sus sentimientos fue la traición de su trabajadora, pues para ella es inconcebible que una mujer traicione a otra de la manera en que la joven lo hizo, pues Consuelo le abrió la puerta de su casa con la confianza e que, por ser madre, sería una trabajadora responsable.

"Una mujer que haga esto con otra, no me la esperé, ni que tuviera esa sangre fría... yo estoy aprendiendo mi lección, y mi lección es ´no se utiliza como carta de recomendación a una mujer que tenga un hijo´, que no tenga antecedes penales, y a mí me da coraje eso porque (me digo): ´-¿Por qué no tuviste el cuidado, Consuelo?´", expresó.

Esta situación -confesó- la llevó a buscar ayuda profesional, pues en la actualidad acude con un psicólogo y un psiquiatra que la han guiado en los últimos días, pues la actriz confió que se ha sentido más insegura que en ninguna otra época, pero ni eso hará que se mude de México.

"Fue muy impresionante para mí, me sacó de mi centro, me llevó a otro lugar y estoy trabajando para que este remolino de emociones que paso en mi casa ya esté tranquilo otra vez, (...) estoy en terapia psicológica y psiquiátrica y tratando de entender que el mundo es así", destacó.

La actriz fue entrevistada por "Ventaneado", mientras se llevaban a cabo los Premios Bravo, en los que Duval fue reconocida con dos galardones; en las categorías de "Mejor actriz del año 2023", por su actuación en "Infelices por siempre", y con la estatuilla que premia "al mejor programa de entretenimiento de 2023", por el programa "Netas divinas", donde comparte créditos con Paola Rojas, Natalia Tellez y Daniela Magun.

